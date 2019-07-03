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    «Севилья» подписала 20-летнего защитника Кунде из «Бордо» за рекордные 25 миллионов

    Защитник Жюль Кунде перешел из «Бордо» в «Севилью». Об этом сообщается на официальном сайте французского клуба.

    Контракт с 20-летним футболистом рассчитан до 2024 года. Официальной информации о сумме трансфера нет. По данным испанского издания AS, «Севилья» заплатила 25 миллионов евро за Кунде, это трансферный рекорд клуба.

    • В прошлом сезоне игрок провел 57 матчей за «Бордо», забил два гола и отдал один ассист.
    • Он дебютировал за первую команду клуба в январе 2018 года, до этого он играл за молодежные команды «Бордо».

    Источник: Официальный сайт «Севильи»

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