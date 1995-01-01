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    Маркизио – после ухода из «Зенита»: «Могу упрекнуть себя только в полученной травме. Мог бы провести два восхитительных сезона»

    Полузащитник Клаудио Маркизио подвел итог сезону в «Зените». 1-го июля стороны разорвали контракт, изначально рассчитанный на два года.

    – Как вы оцените время, проведенное в «Зените»? Каким оно было?

    – Прекрасным. Это был мой первый год, который я провел не в «Ювентусе», вдали от дома. И хочу сказать вам, что очень рад приобретенному опыту.

    Год назад я перешел в важный, престижный, амбициозный и хорошо организованный клуб, где каждый ощущает себя частью большой семьи – и это просто невероятно. Я всегда буду благодарен «Зениту» за это.

    – Вам есть, в чем себя упрекнуть?

    – Только в одном – в полученной травме. В моем возрасте прекрасно понимаешь, что травмы – часть игры, ты должен уметь принимать их и знать, что может произойти.

    Я мог бы провести в Петербурге два восхитительных сезона, а провел всего один, не менее чудесный. Но я рад всем эмоциям, которые испытал в новом клубе.

    – Часть болельщиков выражали недовольство тем, что вы уделяете много внимания музеям и рекламе кофе, но не футболу. Что вы можете им ответить?

    – Этот вопрос вызывает у меня особенный интерес, и я благодарен, что вы его задали. Прежде чем стать футболистом, я был фанатом, так что знаю, каково это – обменяться приветствиями или даже немного поговорить со своим кумиром.

    Именно поэтому я никогда не отказываюсь от общения с болельщиками, которых встречаю на улице. И я уверен, что если и присутствует какое-то недовольство, то среди абсолютного меньшинства зенитовских фанов.

    Да, действительно, в течение одного года я трижды был в Эрмитаже и Русском музее и принял участие в съемках одного сюжета для телевидения. Но я не понимаю, в чем проблема?

    На тренировках я всегда выкладывался на полную, чтобы показать свои лучшие качества – мои близкие и весь персонал «Зенита» отлично знают это. И почему бы в свое свободное время мне не пойти с семьей в музей? Или прогуляться по городу?

    Нет моей вины в том, что Санкт-Петербург настолько красив, и, если кто-нибудь благодаря моим фотографиям и историям захочет приехать сюда и познакомиться с городом, я буду счастлив.

    Я профессионал, футбол – моя работа, он занимает все мои мысли, я им практически одержим, но это не значит, что мои интересы и увлечения не должны развиваться всегда, когда это возможно. Это относится ко всем нам.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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