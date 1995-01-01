Маркизио – после ухода из «Зенита»: «Могу упрекнуть себя только в полученной травме. Мог бы провести два восхитительных сезона»

Полузащитник Клаудио Маркизио подвел итог сезону в «Зените». 1-го июля стороны разорвали контракт, изначально рассчитанный на два года.

– Как вы оцените время, проведенное в «Зените»? Каким оно было?

– Прекрасным. Это был мой первый год, который я провел не в «Ювентусе», вдали от дома. И хочу сказать вам, что очень рад приобретенному опыту.

Год назад я перешел в важный, престижный, амбициозный и хорошо организованный клуб, где каждый ощущает себя частью большой семьи – и это просто невероятно. Я всегда буду благодарен «Зениту» за это.

– Вам есть, в чем себя упрекнуть?

– Только в одном – в полученной травме. В моем возрасте прекрасно понимаешь, что травмы – часть игры, ты должен уметь принимать их и знать, что может произойти.

Я мог бы провести в Петербурге два восхитительных сезона, а провел всего один, не менее чудесный. Но я рад всем эмоциям, которые испытал в новом клубе.

– Часть болельщиков выражали недовольство тем, что вы уделяете много внимания музеям и рекламе кофе, но не футболу. Что вы можете им ответить?

– Этот вопрос вызывает у меня особенный интерес, и я благодарен, что вы его задали. Прежде чем стать футболистом, я был фанатом, так что знаю, каково это – обменяться приветствиями или даже немного поговорить со своим кумиром.

Именно поэтому я никогда не отказываюсь от общения с болельщиками, которых встречаю на улице. И я уверен, что если и присутствует какое-то недовольство, то среди абсолютного меньшинства зенитовских фанов.

Да, действительно, в течение одного года я трижды был в Эрмитаже и Русском музее и принял участие в съемках одного сюжета для телевидения. Но я не понимаю, в чем проблема?

На тренировках я всегда выкладывался на полную, чтобы показать свои лучшие качества – мои близкие и весь персонал «Зенита» отлично знают это. И почему бы в свое свободное время мне не пойти с семьей в музей? Или прогуляться по городу?

Нет моей вины в том, что Санкт-Петербург настолько красив, и, если кто-нибудь благодаря моим фотографиям и историям захочет приехать сюда и познакомиться с городом, я буду счастлив.

Я профессионал, футбол – моя работа, он занимает все мои мысли, я им практически одержим, но это не значит, что мои интересы и увлечения не должны развиваться всегда, когда это возможно. Это относится ко всем нам.