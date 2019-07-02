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    Хохлов: «Даже не рассматривал вариант с подписанием Глушакова. Мы обращаем большое внимание на возраст и перспективу роста»

    Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов ответил на вопрос о контакте с Денисом Глушаковым после ухода из «Спартака».

    «Честно, нет, даже не рассматривал его. При комплектовании мы большое внимание обращаем на возраст игроков и перспективу роста. Денис – уже состоявшийся, хороший футболист, мне правда импонирует его манера игры. Но мы рассматривали при планировании трансферов не только игровые качества, но и многие другие критерии.

    Возраст и перспективы – самое главное. На какую-то позицию мы можем взять футболиста, который отыграет один-два сезона и поможет решить локальную задачу, но лучше всe-таки, чтобы он не просто отработал свой контракт, но и принeс пользу в дальнейшем. Продлением соглашения или перепродажей в зарубежный клуб с положительным для нас балансом», — сказал Хохлов.

    Источник: «Чемпионат»

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    02.07.2019 23:34
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