Фернандеш: «Не могу сказать, что не вернусь в «Локомотив», но изучаю другие предложения»

Полузащитник Мануэль Фернандеш прокомментировал ситуацию с возможным возвращением в «Локомотив».

33-летний португалец не продлил прежнее соглашение и с 1-го июля стал свободным агентом.

– Правда ли, что возобновили переговоры с «Локо»?

– На данный момент переговоров нет.

– И даже разговоров не было о новом контракте?

– Конкретики нет.

– То есть, уже не вернетесь в «Локо»?

– Не могу сказать, что не вернусь. Но я изучаю другие предложения. У «Локо» было достаточно времени, чтобы решить эту ситуацию, это был приоритетный для меня вариант. Мое решение будет базироваться на том, что лучше для меня.