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    Фернандеш: «Не могу сказать, что не вернусь в «Локомотив», но изучаю другие предложения»

    Полузащитник Мануэль Фернандеш прокомментировал ситуацию с возможным возвращением в «Локомотив».

    33-летний португалец не продлил прежнее соглашение и с 1-го июля стал свободным агентом.

    – Правда ли, что возобновили переговоры с «Локо»?

    – На данный момент переговоров нет.

    – И даже разговоров не было о новом контракте?

    – Конкретики нет.

    – То есть, уже не вернетесь в «Локо»?

    – Не могу сказать, что не вернусь. Но я изучаю другие предложения. У «Локо» было достаточно времени, чтобы решить эту ситуацию, это был приоритетный для меня вариант. Мое решение будет базироваться на том, что лучше для меня.

    • Хавбек перешел в российский клуб в 2014 году из «Бешикташа» свободным агентом. Прежде играл за «Валенсию», «Эвертон», «Бенфику» и «Порту».
    • В 103-х матчах чемпионата России игрок забил 25 мячей и отдал 22 результативные передачи. В сезоне-2017/18 стал чемпионом страны.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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