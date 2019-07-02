Sport24: «Порту» заплатил «Спартаку» за Зе Луиша более 10 миллионов

Сайт Sport24 сообщил подробности трансфера нападающего Зе Луиша из «Спартака» в «Порту».

По информации источника, португальский клуб заплатит за 28-летнего футболиста более 10 миллионов евро. Ранее «Спорт-Экспресс» написал, что сумма сделки составит 8,5 миллиона евро.

Московский клуб объявил о переходе кабовердианца в «Порту» сегодня, 2 июля.