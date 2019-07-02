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    Sport24: «Порту» заплатил «Спартаку» за Зе Луиша более 10 миллионов

    Сайт Sport24 сообщил подробности трансфера нападающего Зе Луиша из «Спартака» в «Порту».

    По информации источника, португальский клуб заплатит за 28-летнего футболиста более 10 миллионов евро. Ранее «Спорт-Экспресс» написал, что сумма сделки составит 8,5 миллиона евро.

    Московский клуб объявил о переходе кабовердианца в «Порту» сегодня, 2 июля.

    • Зе Луиш перешел в «Спартак» из «Браги» в июле 2015 года за 6,5 миллиона евро.
    • Форвард провел за московскую команду 109 матчей и забил 35 голов.
    • В составе красно-белых футболист в 2017 году выиграл РПЛ и Суперкубок России.

    Источник: Sport24

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +244

      Konyshev_RW 13 минут назад

      Ни одного плохого слова в адрес Зе не могу сказать, благодарен ему за годы в Спартаке. Теперь будет повод последить за Порту, удачи ему в дальнейшей карьере.

      0
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      Рейтинг: +6561

      vka1970 42 минуты назад

      Теперь за Порто в чемпионате Португалии буду присматриваться.
      Ведь там наш человек.
      Удачи Зе !!

      2
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      Рейтинг: +11168

      Супервайзер 50 минут назад

      Спасибо тебе, Зе! Удачи в Порту, будем следить за тобой.

      2
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      Рейтинг: +545

      rash1959 1 час назад

      Остается только сказать Зе Луишу большое СПАСИБО. Успехов в карьере.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4960

      piligrim1986 1 час назад

      ну если так, то тогда стоит поаплодировать

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +795

      PUZIAKA 1 час назад

      Не знаю, почему так негативно все настроены к этой сделке. Парню 28, уже через год его гораздо сложнее было бы продать. 10 миллионов - солидная сумма, на нее можно взять двух молодых и подающих надежды, как Зе Луиш в свое время, чтобы потом тоже продать дороже. Так строят бизнес многие нормальные клубы.

      7
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      Рейтинг: +297

      ФК_Полоцк > PUZIAKA 32 минуты назад

      Полностью согласен. Хорошая сделка. Главное замену прикупить.

      0
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      Рейтинг: +15774

      VVM1964 > PUZIAKA 22 минуты назад

      А то что Цорн заявил , что никакой замены приобретать не планируют , итог - в нападении Адриано и Мелкадзе , ну и какой тут позитив ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +15774

      VVM1964 1 час назад

      Вы там как то определитесь , сколько и кому заплатили - видимо полторашка мимо кассы пошла .

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