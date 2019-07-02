Sport24: «Порту» заплатил «Спартаку» за Зе Луиша более 10 миллионов

Ни одного плохого слова в адрес Зе не могу сказать, благодарен ему за годы в Спартаке. Теперь будет повод последить за Порту, удачи ему в дальнейшей карьере.
Сайт Sport24 сообщил подробности трансфера нападающего Зе Луиша из «Спартака» в «Порту».
По информации источника, португальский клуб заплатит за 28-летнего футболиста более 10 миллионов евро. Ранее «Спорт-Экспресс» написал, что сумма сделки составит 8,5 миллиона евро.
Московский клуб объявил о переходе кабовердианца в «Порту» сегодня, 2 июля.
- Зе Луиш перешел в «Спартак» из «Браги» в июле 2015 года за 6,5 миллиона евро.
- Форвард провел за московскую команду 109 матчей и забил 35 голов.
- В составе красно-белых футболист в 2017 году выиграл РПЛ и Суперкубок России.