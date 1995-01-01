Цорн: «Продажа Зе Луиша – успешная сделка для «Спартака» во всех отношениях. Клуб не будет искать ему замену»

Генеральный директор «Спартака» Тома Цорн заявил, что клуб совершил успешную сделку, продав нападающего Зе Луиша в «Порту». Он подчеркнул, что москвичи не будут искать замену кабовердинцу.

По информации «Спорт-Экспресс», сумма трансфера составила 8,5 миллиона евро.

«Мы рады за Зе Луиша и желаем нападающему удачи в новом клубе. Что касается «Спартака», то для нас это успешная сделка во всех отношениях. Во-первых, мы смогли продать игрока дороже, чем купили в свое время у «Браги». Во-вторых, нападающий едет в один из больших европейских клубов, что также положительный фактор как для «Спартака», так и для российской премьер-лиге в целом. В-третьих, это важный трансфер с точки зрения соблюдения финансового фэйр-плей.

При этом, нам не нужно искать замену игроку. Считаем, что позиция центрального нападающего укомплектована. Клуб продолжит работу на трансферном рынке, нам еще нужно усилиться к старту сезона», – сказал Цорн.