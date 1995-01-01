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    Цорн: «Продажа Зе Луиша – успешная сделка для «Спартака» во всех отношениях. Клуб не будет искать ему замену»

    Генеральный директор «Спартака» Тома Цорн заявил, что клуб совершил успешную сделку, продав нападающего Зе Луиша в «Порту». Он подчеркнул, что москвичи не будут искать замену кабовердинцу.

    По информации «Спорт-Экспресс», сумма трансфера составила 8,5 миллиона евро.

    «Мы рады за Зе Луиша и желаем нападающему удачи в новом клубе. Что касается «Спартака», то для нас это успешная сделка во всех отношениях. Во-первых, мы смогли продать игрока дороже, чем купили в свое время у «Браги». Во-вторых, нападающий едет в один из больших европейских клубов, что также положительный фактор как для «Спартака», так и для российской премьер-лиге в целом. В-третьих, это важный трансфер с точки зрения соблюдения финансового фэйр-плей.

    При этом, нам не нужно искать замену игроку. Считаем, что позиция центрального нападающего укомплектована. Клуб продолжит работу на трансферном рынке, нам еще нужно усилиться к старту сезона», – сказал Цорн.

    • Зе Луиш перешел в «Спартак» из «Браги» в июле 2015 года за 6,5 миллиона евро.
    • Форвард провел за московскую команду 109 матчей и забил 35 голов.
    • В составе красно-белых футболист в 2017 году выиграл РПЛ и Суперкубок России.

    Источник: Телеграм-канал пресс-службы «Спартака»

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    Сегодня, 17:15
    Комментарии9
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      Рейтинг: +15766

      VVM1964 15 секунд назад

      Идиоты , других слов нет - прощай евро кубки (((

      0
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      Рейтинг: +319

      Хведя 3 минуты назад

      Последнее забивало ушло. Один Андриян в нападении - это как в поле не воин. Чо делать будете, мясные?

      0
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      Рейтинг: +535

      Untitled-1 6 минут назад

      У них два состава! И еще есть молодежь!

      0
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      Рейтинг: +5831

      ivanthebest 9 минут назад

      Удачная продажа - это Брайтону за 20 лямов фунтов впихнуть Зе Луиша зимой. А отдать ведущего напа конкурентам-португезам, за 8,5 лямов евро, летом, это х..йня на палочке, а не сделка.

      0
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      Рейтинг: +5976

      Eddyson 13 минут назад

      А что у нас не так с ФФП? Неужели тот шлак цорновский (грузин "из ПСЖ" и т.п.) так дорого обошелся Спартаку, что ФФП и впрямь давить начал?

      2
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      ...
      Рейтинг: +5831

      ivanthebest > Eddyson 10 минут назад

      походу неустойка Ромашке подкосила Спартак... Хотя все эти отмазки Цорна выглядят крайне нелепо.

      0
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      Рейтинг: +9514

      slavutiq70 19 минут назад

      Да уж хорошего деректора нашли,,,,,,мало того тренер не о чём,,так и директор походу такой же,,,,продали Антоху замена не нужна,,,,продали Зе замена тоже не нужна,,,,,напрашивается вопрос вы парни на какое место расчитываете?????5-8???????????????????

      4
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      Рейтинг: +424

      Томик > slavutiq70 3 минуты назад

      Как на кого? Есть великолепный умный нападающий с поставленным ударом и прекрасным видением поля - Мелкадзе. И есть гениальный интеллигентный супер игрок на все позиции и случаи жизни - Гулиев. Кого ещё искать? Предлагаю вообще больше деньги не тратить!

      0
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      Рейтинг: +599

      Alex Flash 24 минуты назад

      Все-таки обломили цену

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