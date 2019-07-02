Зе Луиш: «Останусь болельщиком «Спартака» на всю жизнь. Горжусь, что играл за этот клуб»

Только побед Зе,,,,,,,,,и Спасибо!!!!!!!
Нападающий «Спартака» Зе Луиш выступил с прощальным заявлением к клубу и его болельщикам.
Сегодня москвичи объявили о переходе 28-летнего футболиста в «Порту». Сообщалось, что сумма сделки – 8,5 миллионов евро.
«Я хочу поблагодарить всех за поддержку, которую мне здесь оказывали. Спасибо за все моменты, которые мы прошли вместе. Не люблю я прощаться, очень грустно... Но могу сказать, что останусь болельщиком «Спартака» на всю жизнь.
Продолжайте бороться и отдавать все силы этому клубу. Побеждайте! Горжусь, что играл за «Спартак». Если что было не так — простите. Спасибо всем и удачи!» – сказал Зе Луиш.
- Зе Луиш перешел в «Спартак» из «Браги» в июле 2015 года за 6,5 миллиона евро.
- За московскую команду форвард провел 109 матчей и забил 35 голов.
- В составе красно-белых футболист в 2017 году выиграл РПЛ и Суперкубок России.