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    Зе Луиш: «Останусь болельщиком «Спартака» на всю жизнь. Горжусь, что играл за этот клуб»

    Нападающий «Спартака» Зе Луиш выступил с прощальным заявлением к клубу и его болельщикам.

    Сегодня москвичи объявили о переходе 28-летнего футболиста в «Порту». Сообщалось, что сумма сделки – 8,5 миллионов евро.

    «Я хочу поблагодарить всех за поддержку, которую мне здесь оказывали. Спасибо за все моменты, которые мы прошли вместе. Не люблю я прощаться, очень грустно... Но могу сказать, что останусь болельщиком «Спартака» на всю жизнь.

    Продолжайте бороться и отдавать все силы этому клубу. Побеждайте! Горжусь, что играл за «Спартак». Если что было не так — простите. Спасибо всем и удачи!» – сказал Зе Луиш.

    • Зе Луиш перешел в «Спартак» из «Браги» в июле 2015 года за 6,5 миллиона евро.
    • За московскую команду форвард провел 109 матчей и забил 35 голов.
    • В составе красно-белых футболист в 2017 году выиграл РПЛ и Суперкубок России.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 16:32
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9514

      slavutiq70 33 минуты назад

      Только побед Зе,,,,,,,,,и Спасибо!!!!!!!

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