El Chiringuito: Неймар согласен на аренду во «Фламенго», если не вернется в «Барселону»

Нападающий «ПСЖ» Неймар может вернуться в чемпионат Бразилии, сообщили ведущие телепередачи El Chiringuito.

По информации источника, в случае неудачи по переходу в «Барселону» 26-летний бразилец согласится на вариант с арендой во «Фламенго».

Согласно Sport.es, Неймар в устной форме согласовал условия возвращения в каталонский клуб (выступал с 2013-го по 2017-й год). Ради перехода он готов бойкотировать тренировки команды Томаса Тухеля.

Ожидается, что Неймар-старший и юрист нападающего 2-го июля встретятся с Андре Кюри, директором «Барселоны» в Латинской Америке.