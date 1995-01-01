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    El Chiringuito: Неймар согласен на аренду во «Фламенго», если не вернется в «Барселону»

    Нападающий «ПСЖ» Неймар может вернуться в чемпионат Бразилии, сообщили ведущие телепередачи El Chiringuito.

    По информации источника, в случае неудачи по переходу в «Барселону» 26-летний бразилец согласится на вариант с арендой во «Фламенго».

    Согласно Sport.es, Неймар в устной форме согласовал условия возвращения в каталонский клуб (выступал с 2013-го по 2017-й год). Ради перехода он готов бойкотировать тренировки команды Томаса Тухеля.

    Ожидается, что Неймар-старший и юрист нападающего 2-го июля встретятся с Андре Кюри, директором «Барселоны» в Латинской Америке.

    • В прошлом сезоне Неймар забил 23 гола и отдал 12 ассистов в 28-ми матчах.
    • Из-за травмы он пропустил отрезок с января по апрель. Перед началом домашнего Кубка Америки снова травмировался.

    Источник: El Chiringuito TV

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +216

      hofman 57 минут назад

      И вообще бы уже Уефа пора принять нормативы, по которым не только клубы, но и игроки несли хоть какую то ответственность. Офигеть тип, развели шейков на 1/4 ярда, теперь кричит или домой или в барсу. Как то подза....л он. Пусть он станет примером не велиих, а примером, как появился закон об ответственности футболистов. Моё личное мнение, такого е позволял даже ибра, а он в нутри любого коллектива имён намного больший авторитет

      1
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    • ...
      Рейтинг: -92

      BARCLAYS_APL 1 час назад

      Почему не в Сантос

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1569

      SarJr 1 час назад

      да пусть тогда сразу карьеру завершит

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