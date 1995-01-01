El Chiringuito: Неймар согласен на аренду во «Фламенго», если не вернется в «Барселону»

И вообще бы уже Уефа пора принять нормативы, по которым не только клубы, но и игроки несли хоть какую то ответственность. Офигеть тип, развели шейков на 1/4 ярда, теперь кричит или домой или в барсу. Как то подза....л он. Пусть он станет примером не велиих, а примером, как появился закон об ответственности футболистов. Моё личное мнение, такого е позволял даже ибра, а он в нутри любого коллектива имён намного больший авторитет
Нападающий «ПСЖ» Неймар может вернуться в чемпионат Бразилии, сообщили ведущие телепередачи El Chiringuito.
По информации источника, в случае неудачи по переходу в «Барселону» 26-летний бразилец согласится на вариант с арендой во «Фламенго».
Согласно Sport.es, Неймар в устной форме согласовал условия возвращения в каталонский клуб (выступал с 2013-го по 2017-й год). Ради перехода он готов бойкотировать тренировки команды Томаса Тухеля.
Ожидается, что Неймар-старший и юрист нападающего 2-го июля встретятся с Андре Кюри, директором «Барселоны» в Латинской Америке.
- В прошлом сезоне Неймар забил 23 гола и отдал 12 ассистов в 28-ми матчах.
- Из-за травмы он пропустил отрезок с января по апрель. Перед началом домашнего Кубка Америки снова травмировался.