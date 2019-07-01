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    Esporte Interativo: отец и юрист Неймара встретятся с директором «Барселоны»

    Неймар-старший и юрист игрока завтра, 2-го июля, встретятся с Андре Кюри, директором «Барселоны» в Латинской Америке. Об этом сообщает Esporte Interativo.

    По данным источника, каталонский клуб заинтересован в возвращении 26-летнего форварда «ПСЖ». Ранее сообщалось, что бразилец также хочет вернуться в клуб, с который выступал с 2013-го по 2017-й год.

    Напомним, трансфер Неймара в августе 2017-го за 222 миллионов евро является рекордным в истории футбола. За эту же сумму парижский клуб хочет продать игрока обратно.

    • В прошлом сезоне Неймар забил 23 гола и отдал 12 ассистов в 28-ми матчах.
    • Из-за травмы он пропустил отрезок с января по апрель. Перед началом домашнего Кубка Америки снова травмировался.

    Источник: Esporte Interativo

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    01.07.2019 22:54
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