Sport.es: Неймар и Бартомеу достигли устного соглашения о возвращении игрока в «Барселону»

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Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу контактировал с нападающим «ПСЖ» Неймаром, сообщает Sport.es.
По информации источника, стороны достигли устного соглашения о возвращении бразильца на «Камп Ноу».
Теперь каталонскому клубу необходимо разобраться со структурой платежей по трансферу и игроками, которых могут включить в сделку.
Ранее стало известно, что Неймар уже договорился с «Барсой» об условиях личного контракта. Его зарплата составит 24 миллиона евро в год.
- Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год, после чего ушел в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.
- Его контракт с парижанами рассчитан до 2022 года.