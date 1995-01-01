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    Sport.es: Неймар и Бартомеу достигли устного соглашения о возвращении игрока в «Барселону»

    Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу контактировал с нападающим «ПСЖ» Неймаром, сообщает Sport.es.

    По информации источника, стороны достигли устного соглашения о возвращении бразильца на «Камп Ноу».

    Теперь каталонскому клубу необходимо разобраться со структурой платежей по трансферу и игроками, которых могут включить в сделку.

    Ранее стало известно, что Неймар уже договорился с «Барсой» об условиях личного контракта. Его зарплата составит 24 миллиона евро в год.

    • Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год, после чего ушел в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.
    • Его контракт с парижанами рассчитан до 2022 года.

    Источник: Sport.es

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6224

      ufos73 58 минут назад

      ******* эта санта барбара!!! Каждый день по 10 новостей, перейдет не перейдет. Да всем пох!

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      Рейтинг: +39

      Not angry fan 1 час назад

      Возвращение блудного сына.
      Кто как, а я только могу поприветствовать и порадоваться. Его место в Барсе!

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