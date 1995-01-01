Sport.es: Неймар и Бартомеу достигли устного соглашения о возвращении игрока в «Барселону»

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу контактировал с нападающим «ПСЖ» Неймаром, сообщает Sport.es.

По информации источника, стороны достигли устного соглашения о возвращении бразильца на «Камп Ноу».

Теперь каталонскому клубу необходимо разобраться со структурой платежей по трансферу и игроками, которых могут включить в сделку.

Ранее стало известно, что Неймар уже договорился с «Барсой» об условиях личного контракта. Его зарплата составит 24 миллиона евро в год.