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    «Арсенал» предложил Озила «Галатасараю», «Фенербахче» и «Истанбулу» и готов платить часть зарплаты игрока

    «Арсенал» хочет продать полузащитника Месута Озила.

    Лондонцы предложили купить немца трем турецким клубам – «Галатасараю», «Фенербахче» и «Истанбулу Башакшехир». При этом после перехода футболиста английский клуб готов выделять на его зарплату определенную сумму в течение одного-двух сезонов.

    В январе «Арсенал» попытался предложить хавбека «Интеру», «Наполи» и «Ювентусу», но все они отказались, так как не захотели платить за него требуемые 30 миллионов евро.

    • Озил перешел в «Арсенал» из «Реала» в 2013 году за 47 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне он провел за лондонскую команду 35 матчей, забил шесть голов и сделал три результативные передачи.
    • Контракт полузащитника истекает в 2021 году.

    Источник: Calciomercato

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