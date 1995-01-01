«Арсенал» предложил Озила «Галатасараю», «Фенербахче» и «Истанбулу» и готов платить часть зарплаты игрока

«Арсенал» хочет продать полузащитника Месута Озила.

Лондонцы предложили купить немца трем турецким клубам – «Галатасараю», «Фенербахче» и «Истанбулу Башакшехир». При этом после перехода футболиста английский клуб готов выделять на его зарплату определенную сумму в течение одного-двух сезонов.

В январе «Арсенал» попытался предложить хавбека «Интеру», «Наполи» и «Ювентусу», но все они отказались, так как не захотели платить за него требуемые 30 миллионов евро.