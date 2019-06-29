Глушаков: «Спасибо Кадырову за доверие. Обещаю сделать все, чтобы в ближайшее время «Ахмат» вышел в еврокубки»

Новичок «Ахмата» Денис Глушаков поделился впечатлениями от подписания контракта с чеченским клубом.

Сегодня 32-летний футболист заключил с грозненцами однолетнее соглашение в возможностью продления еще на сезон.

«Ахмат» – новый вызов для меня. Рад присоединиться к клубу, история которого началась в 1946 году. Клуб из Грозного ставит амбициозные цели в предстоящем сезоне, и я буду рад помочь команде в их достижении.

Огромное спасибо Рамзану Ахматовичу (Кадырову, главе Чеченской республики) и Магомеду Хожахмедовичу (Даудову, президенту «Ахмата») за доверие. Также хочу поблагодарить главного тренера «Ахмата» Рашида Маматкуловича (Рахимова), которого знаю давно. Это умнейший тренер.

Со своей стороны, обещаю сделать все, чтобы в самое ближайшее время «Ахмат» оказался в еврокубках. Сегодня присоединюсь к команде на сборах в Австрии. Многих футболистов знаю, в том числе и по играм в сборной, так что надеюсь на быструю адаптацию. Начинаем работу!» – написал Глушаков в инстаграме.

С 2013-го по 2019 год Глушаков выступал за «Спартак».

В составе москвичей хавбек стал чемпионом России и выиграл Суперкубок страны.

text text text 29 Июн 2019 в 6:00 PDT

Переход Глушакова в «Ахмат» – это не сенсация, а самый правильный итог

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