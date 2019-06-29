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    Глушаков: «Спасибо Кадырову за доверие. Обещаю сделать все, чтобы в ближайшее время «Ахмат» вышел в еврокубки»

    Новичок «Ахмата» Денис Глушаков поделился впечатлениями от подписания контракта с чеченским клубом.

    Сегодня 32-летний футболист заключил с грозненцами однолетнее соглашение в возможностью продления еще на сезон.

    «Ахмат» – новый вызов для меня. Рад присоединиться к клубу, история которого началась в 1946 году. Клуб из Грозного ставит амбициозные цели в предстоящем сезоне, и я буду рад помочь команде в их достижении.

    Огромное спасибо Рамзану Ахматовичу (Кадырову, главе Чеченской республики) и Магомеду Хожахмедовичу (Даудову, президенту «Ахмата») за доверие. Также хочу поблагодарить главного тренера «Ахмата» Рашида Маматкуловича (Рахимова), которого знаю давно. Это умнейший тренер.

    Со своей стороны, обещаю сделать все, чтобы в самое ближайшее время «Ахмат» оказался в еврокубках. Сегодня присоединюсь к команде на сборах в Австрии. Многих футболистов знаю, в том числе и по играм в сборной, так что надеюсь на быструю адаптацию. Начинаем работу!» – написал Глушаков в инстаграме.

    • С 2013-го по 2019 год Глушаков выступал за «Спартак».
    • В составе москвичей хавбек стал чемпионом России и выиграл Суперкубок страны.

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    Переход Глушакова в «Ахмат» – это не сенсация, а самый правильный итог

    Гендиректор «Ахмата»: «Зарплата Глушакова – 1 миллион евро? В разы меньше. Денис вообще не ставил деньги во главу угла»

    Источник: Инстаграм Дениса Глушакова

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    Сегодня, 16:52
    Комментарии10
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      Рейтинг: +6137

      Вомбат 16 минут назад

      Наконец-то он нашел команду по себе. Лучге поздно, чем никогда.

      0
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      Рейтинг: +13157

      DOCTOR PENALTY 25 минут назад

      Кого теперь будем лайкать?....)

      0
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      Рейтинг: +1512

      absent32 31 минуту назад

      с тебя первого скальп снимать начнут)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +71

      Novik38 31 минуту назад

      Лизнул

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +11125

      ВетеR 39 минут назад

      Имена и отчества по бумажке читал, ущербный!?
      Поможешь ты, выйти в кубки)))) В ПФЛ, смотри не выведи )))

      4
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      Рейтинг: -2

      American-Patriot 41 минуту назад

      Да здравствует коммунистическая партия Советского Союза!

      0
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      Рейтинг: +2658

      Yev 42 минуты назад

      Да, Деня, в Ахмате надо еще постараться дожить до спокойной и богатой старости. А с твоими мозгами это может не получиться: начнёшь опять "проказничать" и всё бамбарбия кыргуду (лингвисты поймут).

      1
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      Рейтинг: +1076

      zabvo9406 1 час назад

      Кого то застучу, а кому то полижу, начальником ядреным я очень быть хочу!!!! Слово, начальник, заменить!!!!

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      Рейтинг: +6370

      Skull_Boy 1 час назад

      Ты совсем дурак или как, не дадут Ахмату играть в Европе и если все таки такое случится, то играть будут в Москве или в Химках, как Анжи в свое время

      1
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      Рейтинг: +1199

      Фанат Рубина > Skull_Boy 45 минут назад

      ну так анжи же дали играть, только играли они ив москве

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