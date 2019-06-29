Гендиректор «Ахмата»: «Зарплата Глушакова – 1 миллион евро? В разы меньше. Денис вообще не ставил деньги во главу угла»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал, как проходили переговоры с бывшим полузащитником «Спартака» Денисом Глушаковым.

Сегодня 32-летний футболист заключил с грозненцами контракт сроком на один год с возможностью продления еще на сезон.

«Переговоры вообще не были сложными, весь процесс занял два часа. Он общался сначала с главным тренером – Рашидом Рахимовым, потом с нами. Никаких сложностей в переговорах не было.

Я уже прочитал, что у него зарплата огромная. Это чушь и неправда, таких зарплат у нас в клубе нет. Зарплата у него в разы меньше, чем написали. Один миллион евро? У нас таких зарплат нет в клубе, она в разы меньше. Нам было важно понять, что он хочет, у него большая мотивация. Денис хочет доказать, что он футболист. Деньги вообще во главе угла не стояли, даже не разговаривали. Мы ему назвали свои условия контракта: «Если все устроит, то мы готовы его дать, чтобы ты нам помог, а мы тебе помогли». Это обоюдное согласие. Много про Дениса писали, но парень сказал, что пришел разговаривать не о деньгах, а хочет просто играть.

Низкая зарплата для алиментов? Идут семейные дрязги, зачем вмешиваться? Кто-то что-то на эмоциях говорит. Свои личные проблемы они сами решат, они клуб не интересуют. Для российского футболиста зарплата адекватная. Хотя, скажем так, для футболиста его уровня она маленькая, но это то, что мы предложили. У Дениса мотивация доказать, что он футболист. Нас это больше всего заинтересовало. Вчера пообщались, поняли друг друга, за пару часов все решили», – сказал Айдамиров.

В этом месяце Глушаков расторг контракт со «Спартаком», за который выступал с 2013 года.

В составе москвичей хавбек стал чемпионом России и выиграл Суперкубок страны.

Глушаков подписал контракт с «Ахматом»