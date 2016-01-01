Аквилани объявил о завершении карьеры

зря из Ромы ушел!! ща бы играл!!!
Итальянский полузащитник Альберто Аквилани решил завершить футбольную карьеру.
«После долгих размышлений я принял решение повесить бутсы на гвоздь. Пришло время идти новым путем, который отличается от прежнего, но в то же время привлекает новыми вызовами. Я благодарю всех, кто помогал мне прогрессировать на протяжении многих лет. Благодарю болельщиков за их поддержку. Спасибо всем!» – написал Аквилани в инстаграме.
- В июле футболисту исполнится 35 лет.
- В течение карьеры Аквилани выступал за «Рому», «Триестину», «Ливерпуль», «Ювентус», «Милан», «Фиорентину», «Спортинг», «Пескару», «Сассуоло» и «Лас-Пальмас».
- В его активе три трофея – два Кубка Италии и один Суперкубок страны.