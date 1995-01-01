Заболотный и Новосельцев согласились на трансфер в «Сочи»

Как сообщалось ранее, «Сочи» намерен заполучить нескольких футболистов «Зенита». Как минимум двое из списка согласились пополнить выходца из ФНЛ.

По сведениям обозревателя «Спорт-Экспресса» Сергея Егорова, Антон Заболотный и Иван Новосельцев готовы перейти в «Сочи». Дмитрий Полоз, находящийся в расположении «Ростова», на предложение сочинцев ответил отказом.