Заболотный и Новосельцев согласились на трансфер в «Сочи»

А куда им деваться?
Как сообщалось ранее, «Сочи» намерен заполучить нескольких футболистов «Зенита». Как минимум двое из списка согласились пополнить выходца из ФНЛ.
По сведениям обозревателя «Спорт-Экспресса» Сергея Егорова, Антон Заболотный и Иван Новосельцев готовы перейти в «Сочи». Дмитрий Полоз, находящийся в расположении «Ростова», на предложение сочинцев ответил отказом.
- В «Зените» подтвердили наличие предложений «Сочи» по нескольким игрокам.
- На прошлой неделе в «Сочи» жаловались на отсутствие состава.
- В первом туре РПЛ южане сыграют против «Спартака» в Москве (13 июля).