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    Заболотный и Новосельцев согласились на трансфер в «Сочи»

    Как сообщалось ранее, «Сочи» намерен заполучить нескольких футболистов «Зенита». Как минимум двое из списка согласились пополнить выходца из ФНЛ.

    По сведениям обозревателя «Спорт-Экспресса» Сергея Егорова, Антон Заболотный и Иван Новосельцев готовы перейти в «Сочи». Дмитрий Полоз, находящийся в расположении «Ростова», на предложение сочинцев ответил отказом.

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +6864

      Serjoga 21 минуту назад

      А куда им деваться?

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      Рейтинг: +1481

      giluxa1963 30 минут назад

      была водка "Путинка" теперь будет команда

      0
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      Рейтинг: +30616

      portero 30 минут назад

      лишь бы Сочи жил подольше , город теплый стадион нормальный , на выезд приятно съездить, правда местным наверное не шибко близко

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      Рейтинг: +2587

      САДЫЧОК 43 минуты назад

      Вообще-то Сочи-это уровень Дзюбы ! А , вот , Заболотному нужно в Локо ! Он , рабочая лошадка ,хорош в борьбе , то чего не хватает Локо ! Все таки Манчини это не Семак и толк знает !

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      Рейтинг: +560

      ZAITZEFF2011 53 минуты назад

      Хреновым игрокам нужна прописка в ФНЛ. Статус ,зарплата и упоминание в СМИ.

      0
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      Рейтинг: +13147

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      А если бы не согласились?...)

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      Рейтинг: +30616

      portero > DOCTOR PENALTY 26 минут назад

      если им зарплату платить будут в том же объеме, можно согласиться. мы же не знаем что в контракте у них прописано. могли может если не согласятся, вариант подрезать финансы , может быть в контракте .

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      Рейтинг: +482

      DMитрий 1 час назад

      А чего... их еще кто-то спрашивал?

      1
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