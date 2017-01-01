Хамес может перейти из «Реала» в «Атлетико»

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес может остаться в Испании.

Ранее сообщалось об интересе к 27-летнему игроку со стороны «Наполи». Как утверждает твиттер передачи El Larguero на радио Cadena SER, колумбиец может продолжить карьеру в «Атлетико».

Тем не менее трансфер станет возможным, если «Атлетико» покинут хавбек Витоло или нападающий Анхель Корреа.

Ранее стало известно, что мадридцы заплатят 126 миллионов евро за полузащитника «Бенфики» Жоау Фелиша.