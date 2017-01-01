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    Хамес может перейти из «Реала» в «Атлетико»

    Полузащитник «Реала» Хамес Родригес может остаться в Испании.

    Ранее сообщалось об интересе к 27-летнему игроку со стороны «Наполи». Как утверждает твиттер передачи El Larguero на радио Cadena SER, колумбиец может продолжить карьеру в «Атлетико».

    Тем не менее трансфер станет возможным, если «Атлетико» покинут хавбек Витоло или нападающий Анхель Корреа.

    Ранее стало известно, что мадридцы заплатят 126 миллионов евро за полузащитника «Бенфики» Жоау Фелиша.

    • С 2017-го по 2019 год Хамес выступал на правах аренды за «Баварию».
    • В прошлом сезоне хавбек провел за мюнхенцев 28 матчей, забил семь голов и сделал шесть результативных передач.

    Источник: Твиттер передачи El Larguero

    Cadena SER – ведущая испанская радиосеть с точки зрения как старшинства, так и доли аудитории.

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    Сегодня, 13:31
    Комментарии1
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      Рейтинг: +417

      OBOLEV 1 час назад

      чет не вериться ,что Атлетико пол Реала решил скупить ) Мне кажется, что Хамел уйдет в АПЛ. В условный Аресенал или МЮ. Если отдадут в Наполи за 30-40, то меня это сильно улыбнет.

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