Терри: «Нет никого лучше для «Челси», чем Лэмпард»

Тренер «Астон Виллы» Джон Терри считает, что главный тренер «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард должен возглавить «Челси». Специалист действительно близок к назначению в Лондон, согласно сведениям СМИ.

«Нет никого лучше для «Челси», чем Фрэнк Лэмпард после сезона в «Дерби Каунти», где нельзя было регистрировать новичков. Сейчас идеальное время для назначения. На протяжении всей карьеры Лэмпард не скрывался от давления и стал одним из величайших игроков в истории «Челси», – цитирует Терри Sky Sports.