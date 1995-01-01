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    Терри: «Нет никого лучше для «Челси», чем Лэмпард»

    Тренер «Астон Виллы» Джон Терри считает, что главный тренер «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард должен возглавить «Челси». Специалист действительно близок к назначению в Лондон, согласно сведениям СМИ.

    «Нет никого лучше для «Челси», чем Фрэнк Лэмпард после сезона в «Дерби Каунти», где нельзя было регистрировать новичков. Сейчас идеальное время для назначения. На протяжении всей карьеры Лэмпард не скрывался от давления и стал одним из величайших игроков в истории «Челси», – цитирует Терри Sky Sports.

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 09:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +961

      Dizayner 37 минут назад

      не говори гоп..

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