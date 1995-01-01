Терри: «Нет никого лучше для «Челси», чем Лэмпард»

не говори гоп..
Тренер «Астон Виллы» Джон Терри считает, что главный тренер «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард должен возглавить «Челси». Специалист действительно близок к назначению в Лондон, согласно сведениям СМИ.
«Нет никого лучше для «Челси», чем Фрэнк Лэмпард после сезона в «Дерби Каунти», где нельзя было регистрировать новичков. Сейчас идеальное время для назначения. На протяжении всей карьеры Лэмпард не скрывался от давления и стал одним из величайших игроков в истории «Челси», – цитирует Терри Sky Sports.
- Терри может возглавить «Дерби Каунти» в случае ухода оттуда Лэмпарда.
- «Дерби Каунти» разрешил Лэмпарду вести переговоры с «Челси».
- Предыдущий тренер лондонцев – Маурицио Сарри (ушел в «Ювентус»).