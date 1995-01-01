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    Кононов – после матча с «Ростовом»: «Во втором тайме почти полностью переиграли соперника»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал результат матча Кубка «Париматч» Премьер против «Ростова» (0:2).

    «Главный итог не в счете на табло. Мы экспериментируем с составом. Те игроки, которые мало играли, могут начинать выступать за клуб. Мы даем им возможность. В матче с «Ростовом» как раз так и было. Также мы смотрим на состояние футболистов. В первую очередь на Жиго, на Рассказова, на Зобнина. По ходу турнира будем им давать какие-то игровые отрезки. Это игроки, на которых мы рассчитываем в сезоне. Остальным дадим чуть меньше времени, но будет больше тренировочной работы.

    Эти игры служат для набора кондиций и оптимального состояния. А также для таких ситуаций, где мы смотрим, как игроки воспринимают ту информацию, которую они получают. Мы создавали моменты очень неплохо, особенно во втором тайме. У нас были шансы, которые мы могли реализовывать. Это очень важно. Во втором тайме мы практически переиграли соперника, но не хватало завершения.

    Ханни? У каждого игрока есть шанс выйти на тот уровень, который мы от него ждем. Все зависит от того, как они будут проявлять себя в играх на сборах. Прогресс будет очевиден, когда игрок начнет воплощать задуманное.

    У Понсе не было явных моментов, но он очень хорошо боролся за мяч. Например, в спорном моменте с пенальти он очень хорошо укрывал мяч. Ему пока что трудно войти в наш ритм. Надеемся, он проявит себя, когда спадут нагрузки.

    Что касается младшего Бакаева, его будущее очевидно. Парень умеет обыгрывать, может сыграть на скорости, обладает мышлением. У него все есть, чтобы прогрессировать и попадать в состав, принося пользу. Игра с «Ростовом» показала, что он уверен в себе», – сказал Кононов.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 21:33
    Комментарии8
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      Рейтинг: +438

      Alekxei Z. 4 минуты назад

      После таких игр даже у тех кто терпимо ещё относится к Кононову, одно негодование...
      Что вообще он просматривал ? 1тайм сборище отстоя, которых надо продавать.
      2т вроде и получше, но ничего не просматривается в плане игры. Куча атакующих игроков , которые мешают друг другу. Да создали два момента и в свои ворота заработали чистейший пен. По идее 0:3.
      До начала чемпа 2недели , надо наигрывать состав , но что коуч наигрывает умом не понять...
      Ужас

      0
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      Рейтинг: +453

      Boeung777 16 минут назад

      Одно бесит, что у пиджака всё о#уенно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2329

      пряник929 33 минуты назад

      Свистун в пиджаке....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1067

      kazak161 33 минуты назад

      Во втором тайме Ростов мог еще два гола записать на свой счет!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10776

      bset 33 минуты назад

      Угомонитесь, а) Ну товарищеский турнир) Вообще не важно, выигрываешь, проигрываешь) А то сделали трагедию.

      0
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      Рейтинг: +3160

      порт 37 минут назад

      . Мы экспериментируем с составом.
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      экскрементатор.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1868

      aaaaahhhh 43 минуты назад

      а еще в перерыве в раздевалке.. там ты вообще чемпион!!!!

      1
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      Рейтинг: +1063

      zabvo9406 44 минуты назад

      Итог на табло, а так ты можешь переигрывать хоть во всех таймах

      2
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