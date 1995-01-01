Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал результат матча Кубка «Париматч» Премьер против «Ростова» (0:2).

«Главный итог не в счете на табло. Мы экспериментируем с составом. Те игроки, которые мало играли, могут начинать выступать за клуб. Мы даем им возможность. В матче с «Ростовом» как раз так и было. Также мы смотрим на состояние футболистов. В первую очередь на Жиго, на Рассказова, на Зобнина. По ходу турнира будем им давать какие-то игровые отрезки. Это игроки, на которых мы рассчитываем в сезоне. Остальным дадим чуть меньше времени, но будет больше тренировочной работы.

Эти игры служат для набора кондиций и оптимального состояния. А также для таких ситуаций, где мы смотрим, как игроки воспринимают ту информацию, которую они получают. Мы создавали моменты очень неплохо, особенно во втором тайме. У нас были шансы, которые мы могли реализовывать. Это очень важно. Во втором тайме мы практически переиграли соперника, но не хватало завершения.

Ханни? У каждого игрока есть шанс выйти на тот уровень, который мы от него ждем. Все зависит от того, как они будут проявлять себя в играх на сборах. Прогресс будет очевиден, когда игрок начнет воплощать задуманное.

У Понсе не было явных моментов, но он очень хорошо боролся за мяч. Например, в спорном моменте с пенальти он очень хорошо укрывал мяч. Ему пока что трудно войти в наш ритм. Надеемся, он проявит себя, когда спадут нагрузки.

Что касается младшего Бакаева, его будущее очевидно. Парень умеет обыгрывать, может сыграть на скорости, обладает мышлением. У него все есть, чтобы прогрессировать и попадать в состав, принося пользу. Игра с «Ростовом» показала, что он уверен в себе», – сказал Кононов.