Понсе: «В Греции в меня поверили и это вылилось в голы. Надеюсь, эта тенденция продолжится в «Спартаке»

Новичок «Спартака» Эсекьель Понсе заявил, что ему необходимо доверие тренерского штаба, чтобы регулярно забивать голы.

Московский клуб приобрел 22-летнего нападающего у «Ромы». Сумма сделки составила 3 миллиона евро плюс бонусы.

«В Греции произошло то, чего не было в других командах: тренер в меня поверил и стал ставить на игры. Ко мне пришла уверенность в силах. Это вылилось в голы. Как результат – 21 гол в Греции.

Надеюсь, здесь эта тенденция продолжится, и я буду радовать «Спартак» забитыми голами», – сказал Понсе.

Сезон-2018/19 Понсе провел в аренде в АЕКе.

За клуб из Афин аргентинец сыграл 43 встречи, записав на свой счет 21 мяч и четыре голевые передачи.

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