Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: с какой командой не работал тренер?
    Тест: с какой командой не работал тренер?
    2 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    3 Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?

    Понсе: «В Греции в меня поверили и это вылилось в голы. Надеюсь, эта тенденция продолжится в «Спартаке»

    Новичок «Спартака» Эсекьель Понсе заявил, что ему необходимо доверие тренерского штаба, чтобы регулярно забивать голы.

    Московский клуб приобрел 22-летнего нападающего у «Ромы». Сумма сделки составила 3 миллиона евро плюс бонусы.

    «В Греции произошло то, чего не было в других командах: тренер в меня поверил и стал ставить на игры. Ко мне пришла уверенность в силах. Это вылилось в голы. Как результат – 21 гол в Греции.

    Надеюсь, здесь эта тенденция продолжится, и я буду радовать «Спартак» забитыми голами», – сказал Понсе.

    • Сезон-2018/19 Понсе провел в аренде в АЕКе.
    • За клуб из Афин аргентинец сыграл 43 встречи, записав на свой счет 21 мяч и четыре голевые передачи.

    «Спартак» купил Понсе за 3 миллиона

    Понсе – о трансфере в «Спартак»: «Переход в такой большой клуб – важный шаг в моей карьере»

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:45
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79047
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    71966
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru