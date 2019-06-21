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    Понсе – о трансфере в «Спартак»: «Переход в такой большой клуб – важный шаг в моей карьере»

    Новичок «Спартака» Эсекьель Понсе прокомментировал свой трансфер из «Ромы» в московский клуб.

    «Я читал о «Спартаке», имел представление о клубе. Но когда увидел стадион и музей своими глазами, был приятно удивлен масштабами. Впечатления самые наилучшие. Переход в такой большой клуб – важный шаг в моей карьере. Знаю, что «Спартак» – титулованная команда с богатой историей, и счастлив стать ее частью.

    Почувствовал, что клуб по-настоящему заинтересован во мне. Это очень важно. Со своей стороны я готов делать все возможное, чтобы как можно чаще забивать голы за «Спартак». Хочется скорее стать одним целым с командой и побеждать вместе с ней!» – сказал Понсе.

    • По информации «Чемпионата», «Спартак» купил 22-летнего аргентинца за 9 миллионов евро.
    • Условия контракта между клубом и игроком пока неизвестны.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4816

      Сильвербой 45 минут назад

      Ты переходишь из Ромы в Спартак и говоришь про большой клуб???? Ты после Олимпийского в Риме говоришь про стадион???

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1662

      InterMilLano1908 > Сильвербой 22 минуты назад

      С языка снял ))) бред переходя после ромы в спартак и говорить такое...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1051

      JTherry > Сильвербой 1 минуту назад

      Понсе на Олимпийском не играл, не понимаю скепсиса... все нормально, все так говорят... и что такого особенного выиграла Рома за последние 30 лет?

      0
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      Рейтинг: -8

      Вальдемар IV 1 час назад

      а что ему говорить "я за баблом пришел"?

      0
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      Рейтинг: +1649

      BlackMurder 1 час назад

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