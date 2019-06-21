Понсе – о трансфере в «Спартак»: «Переход в такой большой клуб – важный шаг в моей карьере»

Ты переходишь из Ромы в Спартак и говоришь про большой клуб???? Ты после Олимпийского в Риме говоришь про стадион???
Новичок «Спартака» Эсекьель Понсе прокомментировал свой трансфер из «Ромы» в московский клуб.
«Я читал о «Спартаке», имел представление о клубе. Но когда увидел стадион и музей своими глазами, был приятно удивлен масштабами. Впечатления самые наилучшие. Переход в такой большой клуб – важный шаг в моей карьере. Знаю, что «Спартак» – титулованная команда с богатой историей, и счастлив стать ее частью.
Почувствовал, что клуб по-настоящему заинтересован во мне. Это очень важно. Со своей стороны я готов делать все возможное, чтобы как можно чаще забивать голы за «Спартак». Хочется скорее стать одним целым с командой и побеждать вместе с ней!» – сказал Понсе.
- По информации «Чемпионата», «Спартак» купил 22-летнего аргентинца за 9 миллионов евро.
- Условия контракта между клубом и игроком пока неизвестны.