Понсе – о трансфере в «Спартак»: «Переход в такой большой клуб – важный шаг в моей карьере»

Новичок «Спартака» Эсекьель Понсе прокомментировал свой трансфер из «Ромы» в московский клуб.

«Я читал о «Спартаке», имел представление о клубе. Но когда увидел стадион и музей своими глазами, был приятно удивлен масштабами. Впечатления самые наилучшие. Переход в такой большой клуб – важный шаг в моей карьере. Знаю, что «Спартак» – титулованная команда с богатой историей, и счастлив стать ее частью.

Почувствовал, что клуб по-настоящему заинтересован во мне. Это очень важно. Со своей стороны я готов делать все возможное, чтобы как можно чаще забивать голы за «Спартак». Хочется скорее стать одним целым с командой и побеждать вместе с ней!» – сказал Понсе.