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    Гендиректор «Спартака» Цорн: «Не исключаю, что Зе Луиш останется в клубе. У нас нет цели продать его любой ценой»

    Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн заявил, что нападающий команды Зе Луиш может продолжить выступать за москвичей в следующем сезоне.

    Ранее сообщалось, что купить 28-летнего футболиста хочет «Порту».

    – Приобретение Понсе говорит о том, что Зе Луиш покинет «Спартак»?

    – Это форварды разного плана. Мы выстраиваем команду под модель игры, которую видит наш главный тренер, прививаем немного другой стиль, чем был раньше. Под него Понсе хорошо подходит, это быстрый атакующий футбол. Для него нужны люди, готовые все 90 минут бежать вперед, высоко прессинговать, стремительно выходить в контратаки.

    На данный момент не исключаю, что Зе останется в клубе: они с Понсе способы дополнять друг друга. Тем не менее, уже говорил, что если нам поступит хорошее предложение по африканцу, то готовы его рассмотреть. На сегодня у «Спартака» есть вариант из «Порту», но он совсем нам не подходит. Посмотрим, как пойдет в дальнейшем. У нас нет цели продать Зе Луиша любой ценой. Сделаем это, только если получим деньги, которые нас устроят.

    – «Порту» готов отдать за Зе 7 миллионов евро?

    – Трудно сказать, какую сумму в действительности способен заплатить португальский клуб. Но на данный момент предложение «Порту», на наш взгляд, не соответствует рыночной стоимости футболиста.

    – А история с Китаем? Смотрите и тот рынок?

    – Не только по Зе Луишу – это в принципе интересный сегмент, там способны платить определенные суммы. Не можем игнорировать Китай. Пока оттуда по Зе на «Спартак» с конкретикой не выходили. Да, интерес есть, но по моему опыту китайский рынок более зимний, чем летний.

    • Зе Луиш перешел в «Спартак» из «Браги» в июле 2015 года за 6,5 миллиона евро.
    • В сезоне-2018/19 форвард провел за московскую команду 36 матчей, забил 14 голов и сделал четыре результативные передачи.
    • На данный момент Transfermarkt оценивает игрока сборной Кабо-Верде в 8 миллионов евро.

    Гендиректор «Спартака» Цорн: «Готовы рассмотреть хорошее предложение по Зе Луишу»

    «СЭ»: Зе Луиш решил уйти из «Спартака». Игроком интересуются «Порту» и клубы из Китая

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:22
    Комментарии3
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      Рейтинг: +4194

      Старикан 6 минут назад

      Да уж, Зе не Промес - за него много не получить!

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      Рейтинг: +9792

      Garrincha58 32 минуты назад

      кто такой Цорн и откуда они берутся почему в зарубежных клубах работают люди из футбола а у нас наберут непонятно кого и потом говорят что футбол наш в жо....пе

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      Рейтинг: +3782

      Спартач80 > Garrincha58 25 минут назад

      Ага,не говори.Из Зенита вообще весь шлак пересаживают в главы РФС...

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