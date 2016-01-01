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    Симеоне: «Месси соревнуется с Марадоной, историей? Мне кажется, что он конкурирует только с Роналду»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением о нападающем «Барселоны» Лионеле Месси.

    «Особенным Месси делает то, что его ничего не волнует. Он хочет только побеждать и забивать голы.

    Поставьте его в схему 4-4-2 при Вальверде, в 3-5-2 Луиса Энрике, на фланг в 4-3-3 при Гвардиоле или даже на позицию ложной девятки – он заиграет при любом построении. Его беспокоит только желание партнеров побеждать.

    Сейчас многие ломают себе голову, мол, он соревнуется с Марадоной или даже с историей. Мне кажется, что он конкурирует только с Роналду. И это соперничество сделало обоих лучше.

    Думаю, он хочет выиграть чемпионат мира, Кубок Америки, но он только соперничает с Роналду за звание лучшего на данный момент», – цитирует аргентинца La Nacion.

    • У 32-летнего Месси и 34-летнего Роналду по пять «Золотых мячей». У аргентинца 6 «Золотых бутс», включая награду за прошлый сезон. У португальца – четыре.

    Источник: La Nacion

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