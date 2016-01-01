Симеоне: «Месси соревнуется с Марадоной, историей? Мне кажется, что он конкурирует только с Роналду»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением о нападающем «Барселоны» Лионеле Месси.

«Особенным Месси делает то, что его ничего не волнует. Он хочет только побеждать и забивать голы.

Поставьте его в схему 4-4-2 при Вальверде, в 3-5-2 Луиса Энрике, на фланг в 4-3-3 при Гвардиоле или даже на позицию ложной девятки – он заиграет при любом построении. Его беспокоит только желание партнеров побеждать.

Сейчас многие ломают себе голову, мол, он соревнуется с Марадоной или даже с историей. Мне кажется, что он конкурирует только с Роналду. И это соперничество сделало обоих лучше.

Думаю, он хочет выиграть чемпионат мира, Кубок Америки, но он только соперничает с Роналду за звание лучшего на данный момент», – цитирует аргентинца La Nacion.