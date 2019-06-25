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    Семак – об Анюкове в тренерском штабе: «Мы очень рады. Обязанности Саши обозначим в процессе»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал переход Александра Анюкова в тренерский штаб команды.

    Ранее 36-летний россиянин завершил карьеру защитника после 14-ти лет в петербургском клубе.

    – К тренерскому штабу присоединился Александр Анюков. Определены ли его обязанности или это произойдет походу дела?

    – Обязанности Саши мы обозначим в процессе. Мы очень рады тому, что он к нам присоединился – он сделал очень много для клуба, и, конечно, он должен был остаться в структуре.

    Клуб сделал то, что должен был, чему я очень рад. Я хорошо знаю Сашу и надеюсь, что он нам поможет в достижении наших общих задач.

    • Анюков выиграл с клубом 13 трофеев, включая Кубок и Суперкубок УЕФА в 2008-м году. В составе сборной России он стал бронзовым призером Евро-2008.
    • С 18-го по 30-е июня «Зенит» проводит сбор в Австрии. 25-го июня команда обыграла «Левски» со счетом 1:0.

    Кажется, Анюков закончил карьеру, и никто этого не заметил. Очень зря

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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