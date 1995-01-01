Football Italia: Конте просит «Интер» подписать Алвеса

«Интер» может подписать бывшего защитника «ПСЖ» Дани Алвеса, сообщает Football Italia.
По информации источника, на трансфере бразильца настаивает новый главный тренер миланской команды Антонио Конте.
Тренер считает, что Алвес идеально впишется в его схему 3-5-2.
- В воскресенье 36-летний футболист объявил об уходе из «ПСЖ».
- Теперь он является свободным агентом и может перейти в другой клуб бесплатно.
- Интерес к Алвесу также проявляет «Фенербахче», а «Барселона» не захотела возвращать своего бывшего игрока.