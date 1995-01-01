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    Football Italia: Конте просит «Интер» подписать Алвеса

    «Интер» может подписать бывшего защитника «ПСЖ» Дани Алвеса, сообщает Football Italia.

    По информации источника, на трансфере бразильца настаивает новый главный тренер миланской команды Антонио Конте.

    Тренер считает, что Алвес идеально впишется в его схему 3-5-2.

    Источник: Football Italia

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