Fanatik: Дани Алвес может подписать контракт с «Фенербахче»

Бывший защитник «ПСЖ» Дани Алвес может перебраться в чемпионат Турции.
Как сообщает Fanatik, представители 36-летнего игрока предложили его услуги «Фенербахче».
Окончательное решение по бразильцу будет принимать главный тренер стамбульцев Эрсун Янал.
- В сезоне-2018/19 Алвес провел за «ПСЖ» 32 матча, забил три гола и сделал семь результативных передач.
- Ранее защитник объявил об уходе из парижского клуба.
Алвес объявил об уходе из «ПСЖ»
Дани Алвес предложил себя «Барселоне»
Источник: Fanatik
Одна из самых популярных спортивных газет в Турции. Ежедневное издание. Первый выпуск вышел 20 ноября 1995 года. Выпускается в Стамбуле тиражом около 250 тысяч экземпляров.