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    Fanatik: Дани Алвес может подписать контракт с «Фенербахче»

    Бывший защитник «ПСЖ» Дани Алвес может перебраться в чемпионат Турции.

    Как сообщает Fanatik, представители 36-летнего игрока предложили его услуги «Фенербахче».

    Окончательное решение по бразильцу будет принимать главный тренер стамбульцев Эрсун Янал.

    • В сезоне-2018/19 Алвес провел за «ПСЖ» 32 матча, забил три гола и сделал семь результативных передач.
    • Ранее защитник объявил об уходе из парижского клуба.

    Алвес объявил об уходе из «ПСЖ»

    Дани Алвес предложил себя «Барселоне»

    Источник: Fanatik

    Одна из самых популярных спортивных газет в Турции. Ежедневное издание. Первый выпуск вышел 20 ноября 1995 года. Выпускается в Стамбуле тиражом около 250 тысяч экземпляров.

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