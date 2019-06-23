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    «Барселона» не рассматривает возвращение Алвеса. Ранее бразилец предложил каталонцам свои услуги

    Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес не перейдет в каталонский клуб.

    Ранее СМИ сообщили, что 36-летний футболист предложил свои услуги «Барселоне». Marca утверждает, что каталонцы даже не рассматривают возможность возвращения бразильца. Как предполагает источник, одна из причин нежелания «Барселоны» возвращать Алвеса – это критика, которой он подверг клуб после своего ухода в 2016 году.

    Последним клубом игрока был «ПСЖ», об уходе из которого он объявил сегодня.

    • Алвес выступал за «Барселону» с 2008-го по 2016 год.
    • В составе каталонской команды защитник шест раз стал чемпионом Испании и трижды выиграл Лигу чемпионов.
    • Он провел за «Барселону» В его активе 391 матч, 21 гол и 100 результативных передач.

    Алвес объявил об уходе из «ПСЖ»

    Дани Алвес предложил себя «Барселоне»

    Источник: Marca

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    23.06.2019 23:19
    Комментарии1
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      Рейтинг: +952

      Dizayner 1 час назад

      го в китай, ты свое уже отыграл

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