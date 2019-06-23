«Барселона» не рассматривает возвращение Алвеса. Ранее бразилец предложил каталонцам свои услуги

Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес не перейдет в каталонский клуб.

Ранее СМИ сообщили, что 36-летний футболист предложил свои услуги «Барселоне». Marca утверждает, что каталонцы даже не рассматривают возможность возвращения бразильца. Как предполагает источник, одна из причин нежелания «Барселоны» возвращать Алвеса – это критика, которой он подверг клуб после своего ухода в 2016 году.

Последним клубом игрока был «ПСЖ», об уходе из которого он объявил сегодня.

Алвес выступал за «Барселону» с 2008-го по 2016 год.

В составе каталонской команды защитник шест раз стал чемпионом Испании и трижды выиграл Лигу чемпионов.

Он провел за «Барселону» В его активе 391 матч, 21 гол и 100 результативных передач.

Алвес объявил об уходе из «ПСЖ»

Дани Алвес предложил себя «Барселоне»