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    Гончаренко: «Для ЦСКА факт выкупа прав на Влашича важен с психологической точки зрения. Он сам хотел остаться»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, что большую роль в трансфере из «Эвертона» полузащитника Николы Влашича сыграло желание игрока остаться в московской команде.

    19 июня армейцы выкупили права на 21-летнего футболиста у ливерпульского клуба и подписали с ним пятилетний контракт. Сумма трансфера, по информации СМИ, составила 15,7 миллиона евро.

    «Такие игроки, как Никола, что называется, делают разницу, на них приходят смотреть болельщики, их любят, ими восхищаются. Для нас факт выкупа прав на него важен с психологической точки зрения. Не надо думать о том, что он уйдeт по окончании аренды. Теперь он с нами всерьeз и надолго.

    Не буду скрывать, что был в курсе всех нюансов переговоров. Хочу отметить, что Влашич сам хотел остаться. При таком желании игрока для успешного завершения трансфера остаeтся решить лишь технические моменты», – сказал Гончаренко.

    • Сезон-2018/19 Влашич провел в ЦСКА на правах аренды.
    • Хорват сыграл за москвичей восемь голов и сделал семь результативных передач в 31-й игре.

    ЦСКА будет платить за Влашича в течение нескольких лет

    Влашич – самый дорогой трансфер ЦСКА в истории

    Источник: RT

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +469

      Киркинитидец 38 минут назад

      хороший конь в нашей конюшне!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +30453

      portero 56 минут назад

      парню стабильности и добавлять надо.
      хотим суперов в нашей лиге смотреть , а не стоячков отбывающих номер.

      0
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      Рейтинг: +738

      Юрий Крутько 1 час назад

      Восхищён работой селикционной службы ЦСКА!Добавить нечего...

      5
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