«Чемпионат»: ЦСКА заплатит «Эвертону» за Влашича 15,7 миллиона евро

Вот так осуществляются трансферы специалистами,а не рекламщиками! Молодцы!!!
«Чемпионат» сообщил сумму трансфера полузащитника Николы Влашича из «Эвертона» в ЦСКА.
Как утверждает источник, за 21-летнего футболиста москвичи заплатят ливерпульскому клубу 15,7 миллиона евро.
Сегодня армейцы выкупили контракт хорвата у «Эвертона» и заключили с ним пятилетнее соглашение.
- Влашич перешел в ЦСКА из «Эвертона» на правах аренды летом 2018 года.
- В сезоне-2018/19 хавбек провел за столичную команду 31 встречу, записав в свой актив восемь голов и семь результативных передач.
ЦСКА выкупил Влашича у «Эвертона» и подписал с ним пятилетний контракт
Влашич: «Я сильно люблю Россию и Москву»