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    «Чемпионат»: ЦСКА заплатит «Эвертону» за Влашича 15,7 миллиона евро

    «Чемпионат» сообщил сумму трансфера полузащитника Николы Влашича из «Эвертона» в ЦСКА.

    Как утверждает источник, за 21-летнего футболиста москвичи заплатят ливерпульскому клубу 15,7 миллиона евро.

    Сегодня армейцы выкупили контракт хорвата у «Эвертона» и заключили с ним пятилетнее соглашение.

    • Влашич перешел в ЦСКА из «Эвертона» на правах аренды летом 2018 года.
    • В сезоне-2018/19 хавбек провел за столичную команду 31 встречу, записав в свой актив восемь голов и семь результативных передач.

    ЦСКА выкупил Влашича у «Эвертона» и подписал с ним пятилетний контракт

    Влашич: «Я сильно люблю Россию и Москву»

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:35
    Комментарии11
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      Рейтинг: +4042

      Агасфер 14 минут назад

      Вот так осуществляются трансферы специалистами,а не рекламщиками! Молодцы!!!

      0
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      Рейтинг: +96

      novaka1n 14 минут назад

      Великолепная новость, до последнего были сомнения отдадут ли столько за него, но для нынешних реалий это смешные деньги.Николе удачи, а ЦСКА с новым трансферным рекордом я так понимаю)

      0
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      Рейтинг: +4954

      prezent2017 30 минут назад

      Эвер неплохо поживился. У них на скамейке таких некуда девать. Успехов Эверу!

      0
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      Рейтинг: +8847

      vladimir-7 44 минуты назад

      Н. Влашич, поздравляю, удачи и без травм в ПФК ЦСКА.

      0
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      Рейтинг: +49

      Novik38 1 час назад

      Только без травм, Колян

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +881

      Derzkiy1 1 час назад

      Адекватная цена за Влашича ! Пару сезонов и за 30-40 минимум уедет

      3
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      Рейтинг: +407

      Boeung777 1 час назад

      Это непохоже на Гинера, но видимо он уверен, что через несколько лет он возьмёт за него гораздо больше.

      1
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      Рейтинг: +1725

      Рубинище 1 час назад

      15.7 -эта как раз адекватная цена за такого игрока, ЦСКА молодцы, по нынешним меркам дешево и сердито. Через 2-3 года Гинер его дороже продаст. Но этого усиления мало, что бы бороться даже за ЛЕ в РПЛ.

      2
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      Рейтинг: +1940

      Dgad 1 час назад

      Действительно по нынешним меркам не дорого за ключевого игрока, пользы и денег он принесет намного больше.

      3
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      Рейтинг: +111

      ZEVS71 1 час назад

      Спасибо Гинер, ты умеешь делать праздник!!!

      6
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      Рейтинг: +1334

      Бабушка Зильзиля > ZEVS71 1 час назад

      Это маленький гешефт))

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