«Чемпионат»: ЦСКА заплатит «Эвертону» за Влашича 15,7 миллиона евро

«Чемпионат» сообщил сумму трансфера полузащитника Николы Влашича из «Эвертона» в ЦСКА.

Как утверждает источник, за 21-летнего футболиста москвичи заплатят ливерпульскому клубу 15,7 миллиона евро.

Сегодня армейцы выкупили контракт хорвата у «Эвертона» и заключили с ним пятилетнее соглашение.

Влашич перешел в ЦСКА из «Эвертона» на правах аренды летом 2018 года.

В сезоне-2018/19 хавбек провел за столичную команду 31 встречу, записав в свой актив восемь голов и семь результативных передач.

ЦСКА выкупил Влашича у «Эвертона» и подписал с ним пятилетний контракт

Влашич: «Я сильно люблю Россию и Москву»