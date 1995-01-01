Аргентинский журналист: «В «Спартаке» Понсе может начать забивать сразу. Только нужно доверие»

Журналист аргентинского отделения Fox Sports Алехо Маццотти высказал мнение по поводу перспектив новичка «Спартака» Эсекьеля Понсе в московском клубе.

«Спартак» приобрел нападающего у «Ромы» за 3 миллиона евро.

Маццотти освещал выступление «Ньюэллс Олд Бойз» – клуба, в котором 22-летний футболист начинал карьеру.

– Понсе фантастически нацелен на ворота, это игрок штрафной площади. У нас не зря назвали этого парня «танк», он такой и есть. Пробивной, напористый, каждый удар – как выстрел.

– В чем его главный козырь?

– Использует моменты. Знает, где и когда открыться, оторваться от защитника. Если у него будут грамотные партнеры, с которыми он найдет общий язык, Понсе может начать забивать сразу. Только нужно доверие.

– У аргентинцев в России не всегда получается. Ему трудно адаптироваться в новой стране?

– На мой взгляд, Понсе прошел хорошую школу в Греции. В целом греческий чемпионат можно назвать неплохой тренировкой перед переездом в Россию. Он там забивал, его оценили, у него появилась уверенность.

– С кем из аргентинцев, выступавших в России, могли бы его сравнить?

– По бомбардирскому чутью – с Фернандо Кавенаги. Но Понсе – игрок нового поколения, более скоростной. В общем, как Кавенаги, только быстрее. Кроме того, Фернандо поехал в Россию без адаптации, и потерялся. У Понсе за спиной опыт. Повторю: важно, чтобы ему доверяли и правильно использовали.

В прошлом сезоне Понсе выступал в аренде в АЕКе.

За клуб из Афин аргентинец провел 43 встречи, записав на свой счет 21 мяч и четыре голевые передачи.

Форвард «Ромы» Понсе перешел в «Спартак»

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