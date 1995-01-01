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    Аргентинский журналист: «В «Спартаке» Понсе может начать забивать сразу. Только нужно доверие»

    Журналист аргентинского отделения Fox Sports Алехо Маццотти высказал мнение по поводу перспектив новичка «Спартака» Эсекьеля Понсе в московском клубе.

    «Спартак» приобрел нападающего у «Ромы» за 3 миллиона евро.

    Маццотти освещал выступление «Ньюэллс Олд Бойз» – клуба, в котором 22-летний футболист начинал карьеру.

    – Понсе фантастически нацелен на ворота, это игрок штрафной площади. У нас не зря назвали этого парня «танк», он такой и есть. Пробивной, напористый, каждый удар – как выстрел.

    – В чем его главный козырь?

    – Использует моменты. Знает, где и когда открыться, оторваться от защитника. Если у него будут грамотные партнеры, с которыми он найдет общий язык, Понсе может начать забивать сразу. Только нужно доверие.

    – У аргентинцев в России не всегда получается. Ему трудно адаптироваться в новой стране?

    – На мой взгляд, Понсе прошел хорошую школу в Греции. В целом греческий чемпионат можно назвать неплохой тренировкой перед переездом в Россию. Он там забивал, его оценили, у него появилась уверенность.

    – С кем из аргентинцев, выступавших в России, могли бы его сравнить?

    – По бомбардирскому чутью – с Фернандо Кавенаги. Но Понсе – игрок нового поколения, более скоростной. В общем, как Кавенаги, только быстрее. Кроме того, Фернандо поехал в Россию без адаптации, и потерялся. У Понсе за спиной опыт. Повторю: важно, чтобы ему доверяли и правильно использовали.

    • В прошлом сезоне Понсе выступал в аренде в АЕКе.
    • За клуб из Афин аргентинец провел 43 встречи, записав на свой счет 21 мяч и четыре голевые передачи.

    Форвард «Ромы» Понсе перешел в «Спартак»

    «Спартак» купил Понсе за 3 миллиона

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 21:07
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6307

      Skull_Boy 56 минут назад

      Статистика у него прямо класс 132 игры и 31 гол, и при этом учитывая, что за Рому он провел ни одного матча

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    • ...
      Рейтинг: +6307

      vka1970 1 час назад

      Кавенаги ??????
      Что то я напрягся.
      Ладно посмотрим, что с этого выйдет.

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