Тарасов перенес операцию и пропустит два месяца

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов сообщил, что перенес операцию по поводу травмы, полученной в матче 30-го тура РПЛ прошлого сезона с «Уфой» (1:0).

По словам 32-летнего футболиста, его восстановление займет два месяца.

«Очень много звонков от друзей, куда я пропал за эти два-три дня, поэтому хочу прояснить ситуацию. В последней игре я получил повреждение мышцы и думал, что все обойдeтся реабилитацией, но в Риме сказали, что необходимо прооперировать. Операция прошла успешно! Два месяца – и я буду в полном порядке!

Знало не так много людей, но заранее спасибо всем за поддержку.

P.S. Сейчас я нахожусь не в простой ситуации, но я справлюсь, потому что мои близкие и настоящие друзья всегда со мной!» – написал Тарасов в инстаграме.

Контракт россиянина с московским клубом истекает 30 июня.

Ранее главный тренер «Локомотива» Юрий Семин сообщил, что хавбек занимается поиском новой команды.

сообщил, что хавбек занимается поиском новой команды. Тарасов выступал за железнодорожников с 2010 года.

По информации СМИ, игроком интересуются «Крылья Советов», «Сочи» и «Ростов».

Семин: «Уважаю Тарасова. У него заканчивается контракт, он ищет другую команду»

Тарасов может перейти в «Ростов»