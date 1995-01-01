Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой ты Лео Месси?
    Тест: какой ты Лео Месси?
    2 Тест: какой клуб появился раньше?
    Тест: какой клуб появился раньше?
    3 Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?

    Тарасов перенес операцию и пропустит два месяца

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов сообщил, что перенес операцию по поводу травмы, полученной в матче 30-го тура РПЛ прошлого сезона с «Уфой» (1:0).

    По словам 32-летнего футболиста, его восстановление займет два месяца.

    «Очень много звонков от друзей, куда я пропал за эти два-три дня, поэтому хочу прояснить ситуацию. В последней игре я получил повреждение мышцы и думал, что все обойдeтся реабилитацией, но в Риме сказали, что необходимо прооперировать. Операция прошла успешно! Два месяца – и я буду в полном порядке!

    Знало не так много людей, но заранее спасибо всем за поддержку.

    P.S. Сейчас я нахожусь не в простой ситуации, но я справлюсь, потому что мои близкие и настоящие друзья всегда со мной!» – написал Тарасов в инстаграме.

    • Контракт россиянина с московским клубом истекает 30 июня.
    • Ранее главный тренер «Локомотива» Юрий Семин сообщил, что хавбек занимается поиском новой команды.
    • Тарасов выступал за железнодорожников с 2010 года.
    • По информации СМИ, игроком интересуются «Крылья Советов», «Сочи» и «Ростов».

    Семин: «Уважаю Тарасова. У него заканчивается контракт, он ищет другую команду»

    Тарасов может перейти в «Ростов»

    Источник: Инстаграм Дмитрия Тарасова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:08
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79047
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    71889
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru