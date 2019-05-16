Тарасов может перейти в «Ростов»

Тарасов это не о чём. Переходит из команды в команду благодаря хорошему пиару, и хорошей работе его агента. и каждая команда получив этого "хорошего" игрока, потом не понимает зачем его взяли и куда его деть.
«Ростов» намерен подписать полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова, сообщает Sport24.
По информации источника, донской клуб попытается заполучить 32-летнего футболиста летом, когда он станет свободным агентом.
Хавбек мог оказаться в «Ростове» еще зимой, но тогда главный тренер «Локомотива» Юрий Семин уговорил его остаться до конца сезона.
- Тарасов выступает за «Локомотив» с 2010 года.
- В текущем сезоне игрок провел 13 матчей во всех турнирах.