Тарасов может перейти в «Ростов»

«Ростов» намерен подписать полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова, сообщает Sport24.

По информации источника, донской клуб попытается заполучить 32-летнего футболиста летом, когда он станет свободным агентом.

Хавбек мог оказаться в «Ростове» еще зимой, но тогда главный тренер «Локомотива» Юрий Семин уговорил его остаться до конца сезона.