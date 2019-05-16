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    Тарасов может перейти в «Ростов»

    «Ростов» намерен подписать полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова, сообщает Sport24.

    По информации источника, донской клуб попытается заполучить 32-летнего футболиста летом, когда он станет свободным агентом.

    Хавбек мог оказаться в «Ростове» еще зимой, но тогда главный тренер «Локомотива» Юрий Семин уговорил его остаться до конца сезона.

    • Тарасов выступает за «Локомотив» с 2010 года.
    • В текущем сезоне игрок провел 13 матчей во всех турнирах.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:18
    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +1907

      maygli 4 часа назад

      Тарасов это не о чём. Переходит из команды в команду благодаря хорошему пиару, и хорошей работе его агента. и каждая команда получив этого "хорошего" игрока, потом не понимает зачем его взяли и куда его деть.

      0
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      Рейтинг: +2236

      Fan Loko mik 4 часа назад

      Для ростова это УСИЛЕНИЕ!!!! Забирайте и не вы.....йтесь!!!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4435

      piligrim1986 5 часов назад

      а оно им надо?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4081

      ilichkadr 5 часов назад

      Зачем он нужен Ростову? На тебе, Боже, что нам негоже?

      1
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      Рейтинг: +1209

      ухоженный крокодил 5 часов назад

      Хана Ростову, в ФНЛ вылетит.

      1
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      Рейтинг: +222

      O-Z > ухоженный крокодил 4 часа назад

      Потом в зенит перейдёт и его туда отправит в ФНЛ

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