Семин: «Уважаю Тарасова. У него заканчивается контракт, он ищет другую команду»

В «Локомотиве» подтвердили, что полузащитник Дмитрий Тарасов покинет команду летом. У него закончился контракт.
«Тарасов не едет на тренировочный сбор, у него заканчивается контракт и он ищет другую команду. Мы его должны поблагодарить, сказать большое спасибо за его участие в победном цикле «Локомотива». Он молодец, я его уважаю как профессионала», – сказал главный тренер Юрий Семин.
- В сезоне-2018/19 Тарасов провел за «Локомотив» 15 матчей и не сделал ни одного результативного действия.
- 32-летний хавбек выступал за москвичей с 2010 года.
- Вместе с командой он выигрывал чемпионат России.