Семин: «Уважаю Тарасова. У него заканчивается контракт, он ищет другую команду»

В «Локомотиве» подтвердили, что полузащитник Дмитрий Тарасов покинет команду летом. У него закончился контракт.

«Тарасов не едет на тренировочный сбор, у него заканчивается контракт и он ищет другую команду. Мы его должны поблагодарить, сказать большое спасибо за его участие в победном цикле «Локомотива». Он молодец, я его уважаю как профессионала», – сказал главный тренер Юрий Семин.