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    Семин: «Уважаю Тарасова. У него заканчивается контракт, он ищет другую команду»

    В «Локомотиве» подтвердили, что полузащитник Дмитрий Тарасов покинет команду летом. У него закончился контракт.

    «Тарасов не едет на тренировочный сбор, у него заканчивается контракт и он ищет другую команду. Мы его должны поблагодарить, сказать большое спасибо за его участие в победном цикле «Локомотива». Он молодец, я его уважаю как профессионала», – сказал главный тренер Юрий Семин.

    • В сезоне-2018/19 Тарасов провел за «Локомотив» 15 матчей и не сделал ни одного результативного действия.
    • 32-летний хавбек выступал за москвичей с 2010 года.
    • Вместе с командой он выигрывал чемпионат России.

    Источник: ТАСС

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