Sky Sports: «МЮ» сделает «Кристал Пэлас» третье предложение по Ван-Биссаке

«Манчестер Юнайтед» хочет подписать защитника «Кристал Пэлас» Аарона Ван-Биссаку. «МЮ» уже сделал два предложения лондонцам, но «Пэлас» отклонил оба запроса.

В первый раз сумма предложения составила 40 миллионов фунтов стерлингов, во второй раз «МЮ» предложил 50 миллионов (фиксированно 35 миллионов и еще 15 миллионов в виде бонусов).

Ожидается, что «Кристал Пэлас» продаст футболиста за сумму от 45 до 50 миллионов фунтов (без учета бонусов).

Daily Record сообщил в среду, что клубы уже согласовали трансфер за 55 миллионов. Sky Sports опроверг эту информацию, заявив, что «МЮ» и «Кристал Пэлас» не контрастировали с понедельника.