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    Sky Sports: «МЮ» сделает «Кристал Пэлас» третье предложение по Ван-Биссаке

    «Манчестер Юнайтед» хочет подписать защитника «Кристал Пэлас» Аарона Ван-Биссаку. «МЮ» уже сделал два предложения лондонцам, но «Пэлас» отклонил оба запроса.

    В первый раз сумма предложения составила 40 миллионов фунтов стерлингов, во второй раз «МЮ» предложил 50 миллионов (фиксированно 35 миллионов и еще 15 миллионов в виде бонусов).

    Ожидается, что «Кристал Пэлас» продаст футболиста за сумму от 45 до 50 миллионов фунтов (без учета бонусов).

    Daily Record сообщил в среду, что клубы уже согласовали трансфер за 55 миллионов. Sky Sports опроверг эту информацию, заявив, что «МЮ» и «Кристал Пэлас» не контрастировали с понедельника.

    • Контракт Ван-Биссаки с «Кристал Пэлас» рассчитан до июня 2022 года.
    • В сезоне-2018/19 англичанин провел за лондонцев 39 матчей во всех турнирах и сделал четыре результативные передачи.
    • Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро.

    Источник: Sky Sports

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