«Кристал Пэлас» отклонил второй запрос от «МЮ» по Ван-Биссаке. За игрока предложили 50 миллионов 

«Манчестер Юнайтед» сделал второе предложение «Кристал Пэлас» по трансферу защитника Аарона Ван-Биссаки. В первый раз сумма предложения составила 40 миллионов фунтов стерлингов, сейчас «МЮ» предложил 50 миллионов (фиксированно 35 миллионов и еще 15 миллионов в виде бонусов).

«Кристал Пэлас» отклонил оба запроса. По информации Sky Sports, лондонский клуб не устроила структура предложения. «Пэлас» готов продать игрока за фиксированную сумму в 50 миллионов фунтов (без учета бонусов).