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    «Кристал Пэлас» отклонил второй запрос от «МЮ» по Ван-Биссаке. За игрока предложили 50 миллионов 

    «Манчестер Юнайтед» сделал второе предложение «Кристал Пэлас» по трансферу защитника Аарона Ван-Биссаки. В первый раз сумма предложения составила 40 миллионов фунтов стерлингов, сейчас «МЮ» предложил 50 миллионов (фиксированно 35 миллионов и еще 15 миллионов в виде бонусов).

    «Кристал Пэлас» отклонил оба запроса. По информации Sky Sports, лондонский клуб не устроила структура предложения. «Пэлас» готов продать игрока за фиксированную сумму в 50 миллионов фунтов (без учета бонусов).

    • Контракт Ван-Биссаки с «Кристал Пэлас» рассчитан до июня 2022 года.
    • В сезоне-2018/19 англичанин провел за лондонцев 39 матчей во всех турнирах и сделал четыре результативные передачи.
    • Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро.

    Источник: Sky Sports

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