«Кристал Пэлас» отклонил второй запрос от «МЮ» по Ван-Биссаке. За игрока предложили 50 миллионов 

«Манчестер Юнайтед» сделал второе предложение «Кристал Пэлас» по трансферу защитника Аарона Ван-Биссаки. В первый раз сумма предложения составила 40 миллионов фунтов стерлингов, сейчас «МЮ» предложил 50 миллионов (фиксированно 35 миллионов и еще 15 миллионов в виде бонусов).
«Кристал Пэлас» отклонил оба запроса. По информации Sky Sports, лондонский клуб не устроила структура предложения. «Пэлас» готов продать игрока за фиксированную сумму в 50 миллионов фунтов (без учета бонусов).
- Контракт Ван-Биссаки с «Кристал Пэлас» рассчитан до июня 2022 года.
- В сезоне-2018/19 англичанин провел за лондонцев 39 матчей во всех турнирах и сделал четыре результативные передачи.
- Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро.