«Кристал Пэлас» отклонил 40-миллионное предложение «МЮ» по Ван-Биссаке и требует 60 миллионов

«Кристал Пэлас» отклонил предложение «Манчестер Юнайтед» по правому защитнику Аарону Ван-Биссаке.
По информации Sky Sports, «МЮ» предлагал за 21-летнего футболиста 40 миллионов фунтов стерлингов (45 миллионов евро). Лондонцы, в свою очередь, требуют от манкунианцев не менее чем 60 миллионов фунтов (67,5 миллиона евро).
«Юнайтед» рассматривает Ван-Биссаку как долгосрочную замену ушедшему Антонио Валенсии на правом фланге обороны.
- Контракт защитника с «Кристал Пэлас» рассчитан до июня 2022 года.
- В сезоне-2018/19 Ван-Биссака провел за лондонцев 39 матчей во всех турнирах и сделал четыре результативные передачи.
- Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.