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    «Кристал Пэлас» отклонил 40-миллионное предложение «МЮ» по Ван-Биссаке и требует 60 миллионов

    «Кристал Пэлас» отклонил предложение «Манчестер Юнайтед» по правому защитнику Аарону Ван-Биссаке.

    По информации Sky Sports, «МЮ» предлагал за 21-летнего футболиста 40 миллионов фунтов стерлингов (45 миллионов евро). Лондонцы, в свою очередь, требуют от манкунианцев не менее чем 60 миллионов фунтов (67,5 миллиона евро).

    «Юнайтед» рассматривает Ван-Биссаку как долгосрочную замену ушедшему Антонио Валенсии на правом фланге обороны.

    • Контракт защитника с «Кристал Пэлас» рассчитан до июня 2022 года.
    • В сезоне-2018/19 Ван-Биссака провел за лондонцев 39 матчей во всех турнирах и сделал четыре результативные передачи.
    • Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

    Источник: Sky Sports

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