Daily Record: «Манчестер Юнайтед» согласовал трансфер Ван-Биссаки за 55 миллионов

«Кристал Пэлас» согласился продать защитника Аарона Ван-Биссаку «Манчестер Юнайтед», сообщает Daily Record. Сумма сделки составит 55 миллионов фунтов стерлингов.

Если трансфер состоится на таких условиях, то игрок станет самым дорогим крайним защитником в истории. Предложение на 55 миллионов – не первое от «Юнайтед» по Ван-Биссаке; предыдущие были отклонены лондонцами.