Daily Record: «Манчестер Юнайтед» согласовал трансфер Ван-Биссаки за 55 миллионов

«Кристал Пэлас» согласился продать защитника Аарона Ван-Биссаку «Манчестер Юнайтед», сообщает Daily Record. Сумма сделки составит 55 миллионов фунтов стерлингов.
Если трансфер состоится на таких условиях, то игрок станет самым дорогим крайним защитником в истории. Предложение на 55 миллионов – не первое от «Юнайтед» по Ван-Биссаке; предыдущие были отклонены лондонцами.
- Контракт Ван-Биссаки с «Кристал Пэлас» рассчитан до июня 2022 года.
- В сезоне-2018/19 англичанин провел за лондонцев 39 матчей во всех турнирах и сделал четыре результативные передачи.
- Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро.