ESPN: «МЮ» выделит Сульшеру 100 миллионов на летние трансферы

Руководство «Манчестер Юнайтед» определило трансферный бюджет на лето.

По информации ESPN, на приобретение новых игроков главному тренеру команды Уле-Гуннару Сульшеру будет выделено 100 миллионов фунтов стерлингов.

«МЮ» уже купил у «Суонси» полузащитника Даниэля Джеймса за 15 миллионов фунтов. Также «Юнайтед» заинтересован в защитнике «Лестера» Гарри Магуайре, защитнике «Кристал Пэлас» Аароне Ван-Биссаке и полузащитнике «Ньюкасла» Шоне Лонгстаффе.

Сульшер надеется, что клуб увеличит трансферный бюджет в случае продажи Поля Погба, Давида Де Хеа или Ромелу Лукаку.