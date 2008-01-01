ESPN: «МЮ» выделит Сульшеру 100 миллионов на летние трансферы

Руководство «Манчестер Юнайтед» определило трансферный бюджет на лето.
По информации ESPN, на приобретение новых игроков главному тренеру команды Уле-Гуннару Сульшеру будет выделено 100 миллионов фунтов стерлингов.
«МЮ» уже купил у «Суонси» полузащитника Даниэля Джеймса за 15 миллионов фунтов. Также «Юнайтед» заинтересован в защитнике «Лестера» Гарри Магуайре, защитнике «Кристал Пэлас» Аароне Ван-Биссаке и полузащитнике «Ньюкасла» Шоне Лонгстаффе.
Сульшер надеется, что клуб увеличит трансферный бюджет в случае продажи Поля Погба, Давида Де Хеа или Ромелу Лукаку.
- В прошлом сезоне АПЛ «Манчестер Юнайтед» занял шестое место.