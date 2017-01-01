«Мутко против»: Семин отказался брать Мурило на сбор «Локомотива» из-за Еременко

Еще один источник (первый – журналист Дмитрий Симонов) подтверждает, что главный тренер «Локомотива» Юрий Семин не взял на сбор защитника Серкейру Мурило из-за разногласий с руководством клуба. Специалист желал, чтобы москвичи подписали Романа Еременко.

«В «Локомотиве» очередной скандал отцов и детей. Тренер железнодорожников Юрий Семин отказался брать на на сбор защитника Серкейру Мурило, которого «Локо» купил у «Крузейро». Причина – в Романе Еременко.

Дело в том, что Юрий Семин настаивал на подписании 32-летнего финского полузащитника. У него заканчивался контракт с «Ростовом» и игрок обошелся бы железнодорожникам бесплатно. Но не совсем. Агент Еременко хотел 2 миллиона евро за свои услуги. Еще 2 миллиона в год – личный контракт Романа.

Вопрос решался на совете директоров клуба. Руководство не хотело платить немалые деньги за возрастного игрока. Семин же настаивал, что «Локо» попал в Лигу чемпионов и «может себе позволить». В итоге доводы Семина руководство «Локо» не убедили и Еременко остался в «Ростове». Зато клуб купил 22-летнего Мурило.

Теперь Семин отправил Мурило в дубль и сказал, что даже не будет на него смотреть, пока не получит характеристику на игрока от тренеров резервной команды», – информирует «Мутко против».