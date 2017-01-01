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    «Мутко против»: Семин отказался брать Мурило на сбор «Локомотива» из-за Еременко

    Еще один источник (первый – журналист Дмитрий Симонов) подтверждает, что главный тренер «Локомотива» Юрий Семин не взял на сбор защитника Серкейру Мурило из-за разногласий с руководством клуба. Специалист желал, чтобы москвичи подписали Романа Еременко.

    «В «Локомотиве» очередной скандал отцов и детей. Тренер железнодорожников Юрий Семин отказался брать на на сбор защитника Серкейру Мурило, которого «Локо» купил у «Крузейро». Причина – в Романе Еременко.

    Дело в том, что Юрий Семин настаивал на подписании 32-летнего финского полузащитника. У него заканчивался контракт с «Ростовом» и игрок обошелся бы железнодорожникам бесплатно. Но не совсем. Агент Еременко хотел 2 миллиона евро за свои услуги. Еще 2 миллиона в год – личный контракт Романа.

    Вопрос решался на совете директоров клуба. Руководство не хотело платить немалые деньги за возрастного игрока. Семин же настаивал, что «Локо» попал в Лигу чемпионов и «может себе позволить». В итоге доводы Семина руководство «Локо» не убедили и Еременко остался в «Ростове». Зато клуб купил 22-летнего Мурило.

    Теперь Семин отправил Мурило в дубль и сказал, что даже не будет на него смотреть, пока не получит характеристику на игрока от тренеров резервной команды», – информирует «Мутко против».

    • Во вторник, 18 июня, железнодорожники заключили с 22-летним Мурило пятилетний контракт.
    • Сразу после этого Семин сказал, что клуб не согласовывал с ним трансфер бразильца.
    • По информации СМИ, приобретение Мурило обошлось «Локомотиву» в 2,5 миллиона евро.

    Источник: Телеграм-канал «Мутко против»

    Спортивный новостной телеграм-канал, созданный в августе 2017 года. На сегодняшний день имеет 21497 подписчиков.

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    Сегодня, 11:53
    Комментарии4
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      Рейтинг: +30523

      MaxRnD 41 минуту назад


      Шпалыч разбушевался ))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +628

      Ковастер 42 минуты назад

      Это жесть, если тренер встаёт в позу:"Хочу этого , не хочу этого" , если судьба игрока зависит от капризули на тренерсаом мостике??? Пока не поздно , бегите от этой команды подальше и забудьте её имя.

      -3
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      Рейтинг: +4642

      Антибиотик > Ковастер 25 минут назад

      Любые трансферы все нормальные спортивные чиновники всегда согласовывают с главным тренером. Именно ему тренировать команду и отвечать за результат. А насчет твоего: "Бегите из этой команды", так не всем так повезло с Галицким и Гинером. Во всех остальных клубах происходит всё примерно так же, как в Локомотиве. Будешь в чемпионате играть двумя командами- Краснодар- ЦСКА?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2130

      Кинстифа 1 час назад

      Жесть, а игрок то при чем)))))

      2
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