Семин: «Мурило не летит на сбор «Локомотива» в Австрию»

Посмотрели, прослезились. Где мои 2.5 ляма, рвал и метал Шпалыч!
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что новичок команды защитник Серкейра Мурило, перешедший из «Крузейро», не полетит с командой на первый предсезонный сбор в Австрию.
Сбор москвичей в коммуне Бад-Клайнкирххайм пройдет с 20 июня по 4 июля.
«Мурило не летит на сборы, потому что мы огласили список тех, кто летит, еще до его подписания. Полетит ли он на вторые сборы? Не знаю. Посмотрим. Будет видно», – сказал Семин.
- Во вторник, 18 июня, железнодорожники заключили с 22-летним футболистом пятилетний контракт.
- Сразу после этого Семин сказал, что клуб не согласовывал с ним трансфер бразильца.
- По информации СМИ, приобретение Мурило обошлось «Локомотиву» в 2,5 миллиона евро.
«Локомотив» объявил о переходе Мурило
Сeмин – о новичке Мурило: «Я плохо его знаю. Согласовывался ли трансфер со мной? Я вам сказал, как есть»