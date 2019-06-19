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    Семин: «Мурило не летит на сбор «Локомотива» в Австрию»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что новичок команды защитник Серкейра Мурило, перешедший из «Крузейро», не полетит с командой на первый предсезонный сбор в Австрию.

    Сбор москвичей в коммуне Бад-Клайнкирххайм пройдет с 20 июня по 4 июля.

    «Мурило не летит на сборы, потому что мы огласили список тех, кто летит, еще до его подписания. Полетит ли он на вторые сборы? Не знаю. Посмотрим. Будет видно», – сказал Семин.

    • Во вторник, 18 июня, железнодорожники заключили с 22-летним футболистом пятилетний контракт.
    • Сразу после этого Семин сказал, что клуб не согласовывал с ним трансфер бразильца.
    • По информации СМИ, приобретение Мурило обошлось «Локомотиву» в 2,5 миллиона евро.

    «Локомотив» объявил о переходе Мурило

    Сeмин – о новичке Мурило: «Я плохо его знаю. Согласовывался ли трансфер со мной? Я вам сказал, как есть»

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:26
    Комментарии6
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      Рейтинг: +4954

      prezent2017 4 минуты назад

      Посмотрели, прослезились. Где мои 2.5 ляма, рвал и метал Шпалыч!

      0
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      Рейтинг: +4042

      Агасфер 12 минут назад

      Такое ощущение,что Сёмину опять подсунули девицу без смотрин. Чушь какая-то...

      0
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      Рейтинг: +6555

      KLIM777 17 минут назад

      да зачем эти сборы? сразу выйдет на поле в первом туре

      0
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      Рейтинг: +454

      Cromathaar 41 минуту назад

      Что-то будет. Кажись, Палыча погонят.

      1
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      Рейтинг: +6555

      KLIM777 > Cromathaar 17 минут назад

      кажись купили без палыча его

      1
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    • ...
      Рейтинг: +105

      Hangeldi 1 час назад

      Что-то мутно все так.Кажется доли Семина нет в этом трансфере!

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