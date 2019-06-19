Семин: «Мурило не летит на сбор «Локомотива» в Австрию»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что новичок команды защитник Серкейра Мурило, перешедший из «Крузейро», не полетит с командой на первый предсезонный сбор в Австрию.

Сбор москвичей в коммуне Бад-Клайнкирххайм пройдет с 20 июня по 4 июля.

«Мурило не летит на сборы, потому что мы огласили список тех, кто летит, еще до его подписания. Полетит ли он на вторые сборы? Не знаю. Посмотрим. Будет видно», – сказал Семин.

Во вторник, 18 июня, железнодорожники заключили с 22-летним футболистом пятилетний контракт.

Сразу после этого Семин сказал, что клуб не согласовывал с ним трансфер бразильца.

По информации СМИ, приобретение Мурило обошлось «Локомотиву» в 2,5 миллиона евро.

«Локомотив» объявил о переходе Мурило

Сeмин – о новичке Мурило: «Я плохо его знаю. Согласовывался ли трансфер со мной? Я вам сказал, как есть»