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    Сeмин – о новичке Мурило: «Я плохо его знаю. Согласовывался ли трансфер со мной? Я вам сказал, как есть»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин дал понять, что клуб не согласовывал с ним покупку защитника Серкейры Мурило.

    Сегодня 22-летний футболист перешел в московский клуб из «Крузейро», заключив пятилетний контракт. По информации СМИ, сумма сделки составила 2,5 миллиона евро.

    «Я Мурило знаю плохо, так что о нeм говорить особо не могу. Согласовывался ли со мной трансфер? Я вам сказал, как есть. О его качествах мне говорить сложно, так что не знаю, на какой позиции его вижу», – сказал Сeмин.

    • Мурило – воспитанник «Крузейро».
    • В сезоне-2019 бразилец провел за команду из Белу-Оризонти два матча, в которых заработал три желтые карточки.

    «Локомотив» объявил о переходе Мурило

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8816

      vladimir-7 27 минут назад

      Два матча и три желтые, значит две желтые превратились в красную.

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