Сeмин – о новичке Мурило: «Я плохо его знаю. Согласовывался ли трансфер со мной? Я вам сказал, как есть»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин дал понять, что клуб не согласовывал с ним покупку защитника Серкейры Мурило.

Сегодня 22-летний футболист перешел в московский клуб из «Крузейро», заключив пятилетний контракт. По информации СМИ, сумма сделки составила 2,5 миллиона евро.

«Я Мурило знаю плохо, так что о нeм говорить особо не могу. Согласовывался ли со мной трансфер? Я вам сказал, как есть. О его качествах мне говорить сложно, так что не знаю, на какой позиции его вижу», – сказал Сeмин.

Мурило – воспитанник «Крузейро».

В сезоне-2019 бразилец провел за команду из Белу-Оризонти два матча, в которых заработал три желтые карточки.

«Локомотив» объявил о переходе Мурило