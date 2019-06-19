Журналист Симонов: «История с Мурило – следствие того, что «Локомотив» не выполнил просьбу Семина купить Еременко»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин не взял на сбор защитника Серкейру Мурило, приобретенного у «Крузейро». Журналист «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов рассказал причины такого решения.

«По моей информации, история с новым бразильцем «Локо» – прямое следствие того, что не была удовлетворена настоятельная просьба Семина приобрести Романа Еременко (зарплата 2 млн+агентские). Трансфер не состоялся по причине возраста Еремы», – написал Симонов.