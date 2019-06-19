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    Журналист Симонов: «История с Мурило – следствие того, что «Локомотив» не выполнил просьбу Семина купить Еременко»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин не взял на сбор защитника Серкейру Мурило, приобретенного у «Крузейро». Журналист «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов рассказал причины такого решения.

    «По моей информации, история с новым бразильцем «Локо» – прямое следствие того, что не была удовлетворена настоятельная просьба Семина приобрести Романа Еременко (зарплата 2 млн+агентские). Трансфер не состоялся по причине возраста Еремы», – написал Симонов.

    • Во вторник, 18 июня, железнодорожники заключили с 22-летним Мурило пятилетний контракт.
    • Сразу после этого Семин сказал, что клуб не согласовывал с ним трансфер бразильца.
    • По информации СМИ, приобретение Мурило обошлось «Локомотиву» в 2,5 миллиона евро.

    Источник: Твиттер Дмитрия Симонова

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    19.06.2019 23:46
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