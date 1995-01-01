Ордец – о переходе в «Динамо»: «Долго не раздумывал»

многие работадатели практикуют по утрам гимн РОССИИ во весь голос.
Новичок «Динамо» Иван Ордец в интервью клубной пресс-службе прокомментировал свой переход в московскую команду.
«До перехода слышал о «Динамо» только хорошее. Знал, что это один из самых титулованных клубов России, очень амбициозный клуб. Здесь работает хороший тренер, ставятся серьезные задачи пробиться в еврокубки. Поэтому долго не раздумывал.
После знакомства с базой «Динамо» и новым стадионом еще больше укрепился во мнении, что не ошибся с выбором. Приложу максимум усилий, чтобы помочь команде добиться поставленных целей», – сказал футболист.
- Ордец перешел в «Динамо» из «Шахтера» на правах свободного агента.
- Контракт украинца с российским клубом рассчитан до 2022 года.
- По информации Tribuna.com, 26-летний центрбек будет зарабатывать в «Динамо» миллион евро за сезон – это в 2,5 раза больше, чем было в «Шахтере».