Ордец – о переходе в «Динамо»: «Долго не раздумывал»

Новичок «Динамо» Иван Ордец в интервью клубной пресс-службе прокомментировал свой переход в московскую команду.

«До перехода слышал о «Динамо» только хорошее. Знал, что это один из самых титулованных клубов России, очень амбициозный клуб. Здесь работает хороший тренер, ставятся серьезные задачи пробиться в еврокубки. Поэтому долго не раздумывал.

После знакомства с базой «Динамо» и новым стадионом еще больше укрепился во мнении, что не ошибся с выбором. Приложу максимум усилий, чтобы помочь команде добиться поставленных целей», – сказал футболист.