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    Ордец – о переходе в «Динамо»: «Долго не раздумывал»

    Новичок «Динамо» Иван Ордец в интервью клубной пресс-службе прокомментировал свой переход в московскую команду.

    «До перехода слышал о «Динамо» только хорошее. Знал, что это один из самых титулованных клубов России, очень амбициозный клуб. Здесь работает хороший тренер, ставятся серьезные задачи пробиться в еврокубки. Поэтому долго не раздумывал.

    После знакомства с базой «Динамо» и новым стадионом еще больше укрепился во мнении, что не ошибся с выбором. Приложу максимум усилий, чтобы помочь команде добиться поставленных целей», – сказал футболист.

    • Ордец перешел в «Динамо» из «Шахтера» на правах свободного агента.
    • Контракт украинца с российским клубом рассчитан до 2022 года.
    • По информации Tribuna.com, 26-летний центрбек будет зарабатывать в «Динамо» миллион евро за сезон – это в 2,5 раза больше, чем было в «Шахтере».

    Источник: Официальный сайт «Динамо»

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