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    Ордец – игрок «Динамо»

    «Динамо» на официальном сайте объявило о переходе из донецкого «Шахтера» защитника Ивана Ордеца.

    Московский клуб подписал с 26-летним футболистом контракт сроком до лета 2022 года. Украинец присоединился к «Динамо» на правах свободного агента.

    • Ордец – воспитанник «Шахтера». Дебютировал за основную команду в июле 2014 года.
    • Всего защитник провел за дончан 99 матчей, забил четыре гола и сделал три результативные передачи.
    • В составе «Шахтера» Ордец стал двукратным чемпионом Украины и трижды завоевал Кубок страны.
    • За сборную Украины футболист сыграл 12 встреч и забил один мяч.

    Источник: Официальный сайт «Динамо»

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    Сегодня, 12:19
    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +1063

      Фанат Рубина 11 минут назад

      умный трансфер от динамо, молодой в самом соку цз с опытом игры в лч достйно поздравляю..

      нге то что ракитцкий который уже на спаде 30 летний беженец с украины!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +206

      Ашет Арбузян 28 минут назад

      нападающие где?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13057

      DOCTOR PENALTY 29 минут назад

      В Динамо перешёл Ордец,
      Теперь Динамо не придёт п***ец!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6879

      alex1951 > DOCTOR PENALTY 20 минут назад

      Доктор ,ты не прав и знаешь почему,******** *********** *********** ****** ********!!! СБУ нэ спыт!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1063

      Фанат Рубина > DOCTOR PENALTY 10 минут назад

      из зенита ушел цз Нету, теперь у зенита нормальных цз НЕТУ!
      аххахахахха

      0
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