Ордец – игрок «Динамо»

умный трансфер от динамо, молодой в самом соку цз с опытом игры в лч достйно поздравляю..
нге то что ракитцкий который уже на спаде 30 летний беженец с украины!
«Динамо» на официальном сайте объявило о переходе из донецкого «Шахтера» защитника Ивана Ордеца.
Московский клуб подписал с 26-летним футболистом контракт сроком до лета 2022 года. Украинец присоединился к «Динамо» на правах свободного агента.
- Ордец – воспитанник «Шахтера». Дебютировал за основную команду в июле 2014 года.
- Всего защитник провел за дончан 99 матчей, забил четыре гола и сделал три результативные передачи.
- В составе «Шахтера» Ордец стал двукратным чемпионом Украины и трижды завоевал Кубок страны.
- За сборную Украины футболист сыграл 12 встреч и забил один мяч.