Ордец – игрок «Динамо»

«Динамо» на официальном сайте объявило о переходе из донецкого «Шахтера» защитника Ивана Ордеца.

Московский клуб подписал с 26-летним футболистом контракт сроком до лета 2022 года. Украинец присоединился к «Динамо» на правах свободного агента.