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    Тренер «Порту» Консейсау: «Я попросил подписать Зе Луиша»

    Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау рассказал, что обратился к руководству с просьбой подписать форварда «Спартака» Зе Луиша. Москвичи, в свою очередь, не исключают продажу африканца.

    «Я попросил подписать Зе Луиша, как и других футболистов. Это была моя просьба президенту», – цитирует Консейсау Mais Fuutebol.

    • Зе Луиш перешел в «Спартак» из «Браги» в июле 2015 года за 6,5 миллиона евро.
    • В сезоне-2018/19 форвард провел за московскую команду 36 матчей, забил 14 голов и сделал четыре результативные передачи.
    • Контракт Зе Луиша со «Спартаком» действует до 2021 года.

    Источник: Mais Fuutebol

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