Тренер «Порту» Консейсау: «Я попросил подписать Зе Луиша»

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау рассказал, что обратился к руководству с просьбой подписать форварда «Спартака» Зе Луиша. Москвичи, в свою очередь, не исключают продажу африканца.
«Я попросил подписать Зе Луиша, как и других футболистов. Это была моя просьба президенту», – цитирует Консейсау Mais Fuutebol.
- Зе Луиш перешел в «Спартак» из «Браги» в июле 2015 года за 6,5 миллиона евро.
- В сезоне-2018/19 форвард провел за московскую команду 36 матчей, забил 14 голов и сделал четыре результативные передачи.
- Контракт Зе Луиша со «Спартаком» действует до 2021 года.