Тренер «Порту» Консейсау: «Я попросил подписать Зе Луиша»

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау рассказал, что обратился к руководству с просьбой подписать форварда «Спартака» Зе Луиша. Москвичи, в свою очередь, не исключают продажу африканца.

«Я попросил подписать Зе Луиша, как и других футболистов. Это была моя просьба президенту», – цитирует Консейсау Mais Fuutebol.