Газзаев: «Удивился, что редакция «Огонька» не включила Акинфеева даже в тройку. Нельзя превращать в цирк премию имени Яшина»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев прокомментировал завоевание голкипером «Локомотива» Гилерме премии имени Льва Яшина. Приз (ранее – «Вратарь года») вручается журналом «Огонек» с 1960 года.

Редакция журнала не включила в тройку номинантов голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева, которого на первое место поставили болельщики и эксперты.

«Был, мягко говоря, крайне удивлен, когда прочитал, что редакция журнала «Огонек» не включила Игоря Акинфеева даже в тройку лучших вратарей сезона на премию имени Льва Яшина (кроме Гилерме, туда вошли Александр Максименко («Спартак») и Матвей Сафонов («Краснодар»). Еще сильнее удивился, увидев, что Акинфеева в этом опросе признали лучшим болельщики и экспертный совет, но приз отдали не ему. У меня просто нет слов. Это абсолютно безграмотное и непрофессиональное решение. Либо второй вариант – так сделано специально, чтобы вызвать резонанс. Тогда это тем более стыдно: нельзя ранее уважаемую премию, которая носит имя величайшего нашего вратаря Льва Ивановича Яшина, превращать в цирк. Или, может быть, редакцию «Огонька» так поразила игра Гильерме в матчах с Сан-Марино и Кипром?!

Когда речь идет о серьезных премиях, решение должно быть профессиональным. Еще раз повторю: стыдно, когда премия, носящее имя Яшина, вручается некомпетентными людьми. Во-первых, странно не учитывать мнение болельщиков и особенно экспертов, которые знают и имеют право оценивать футбол. Но, видимо, все главные профессионалы собрались в редакции «Огонька». Во-вторых, довольно странно ставить выше Акинфеева совсем молодых вратарей, которые провели свой первый сезон на взрослом уровне и сыграли в нем около половины матчей. Безусловно, надо поддерживать молодых, талантливых игроков. Но всему свое время, когда молодые вратари наберутся опыта, награды никуда от них не уйдут. А если намеренно перехваливать сейчас, то можно нанести вред их карьере.

В-третьих, Акинфеев провел минувший сезон на очень высоком, стабильном уровне, а без его выдающейся игры на чемпионате мира-2018 сборная не добралась бы до четвертьфинала. В-четвертых, Игорь на протяжении многих лет демонстрирует выдающееся мастерство, держит высокую планку, является безоговорочно лучшим вратарем России и примером для молодых – как надо относиться к спорту и к профессии.

И как можно не учитывать все вышеперечисленные факторы, мне просто непонятно. Это непрофессионально!» – сказал Газзаев.

Гилерме – лучший вратарь сезона по версии журнала «Огонек»