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    Газзаев: «Удивился, что редакция «Огонька» не включила Акинфеева даже в тройку. Нельзя превращать в цирк премию имени Яшина»

    Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев прокомментировал завоевание голкипером «Локомотива» Гилерме премии имени Льва Яшина. Приз (ранее – «Вратарь года») вручается журналом «Огонек» с 1960 года.

    Редакция журнала не включила в тройку номинантов голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева, которого на первое место поставили болельщики и эксперты.

    «Был, мягко говоря, крайне удивлен, когда прочитал, что редакция журнала «Огонек» не включила Игоря Акинфеева даже в тройку лучших вратарей сезона на премию имени Льва Яшина (кроме Гилерме, туда вошли Александр Максименко («Спартак») и Матвей Сафонов («Краснодар»). Еще сильнее удивился, увидев, что Акинфеева в этом опросе признали лучшим болельщики и экспертный совет, но приз отдали не ему. У меня просто нет слов. Это абсолютно безграмотное и непрофессиональное решение. Либо второй вариант – так сделано специально, чтобы вызвать резонанс. Тогда это тем более стыдно: нельзя ранее уважаемую премию, которая носит имя величайшего нашего вратаря Льва Ивановича Яшина, превращать в цирк. Или, может быть, редакцию «Огонька» так поразила игра Гильерме в матчах с Сан-Марино и Кипром?!

    Когда речь идет о серьезных премиях, решение должно быть профессиональным. Еще раз повторю: стыдно, когда премия, носящее имя Яшина, вручается некомпетентными людьми. Во-первых, странно не учитывать мнение болельщиков и особенно экспертов, которые знают и имеют право оценивать футбол. Но, видимо, все главные профессионалы собрались в редакции «Огонька». Во-вторых, довольно странно ставить выше Акинфеева совсем молодых вратарей, которые провели свой первый сезон на взрослом уровне и сыграли в нем около половины матчей. Безусловно, надо поддерживать молодых, талантливых игроков. Но всему свое время, когда молодые вратари наберутся опыта, награды никуда от них не уйдут. А если намеренно перехваливать сейчас, то можно нанести вред их карьере.

    В-третьих, Акинфеев провел минувший сезон на очень высоком, стабильном уровне, а без его выдающейся игры на чемпионате мира-2018 сборная не добралась бы до четвертьфинала. В-четвертых, Игорь на протяжении многих лет демонстрирует выдающееся мастерство, держит высокую планку, является безоговорочно лучшим вратарем России и примером для молодых – как надо относиться к спорту и к профессии.

    И как можно не учитывать все вышеперечисленные факторы, мне просто непонятно. Это непрофессионально!» – сказал Газзаев.

    Гилерме – лучший вратарь сезона по версии журнала «Огонек»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:20
    Комментарии15
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      Рейтинг: +876

      Derzkiy1 28 минут назад

      Скорее всего Игорь отказался от неё и дал молодым шанс ! Ибо лучше вратаря у нас нету и даже приблизительно равного уровня !

      1
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      Рейтинг: +4435

      BRO_football 1 час назад

      Между прочим, Акинфееву уже 10 раз присуждали премию имени Льва Яшина. Ну сколько можно ещё? Как будто у нас в России, кроме Акинфеева, из вратарей больше и выделить некого. Все и так знают, что Акинфеев лучший, и какие-то призы для подтверждения своего звания, ему не нужны.
      Я знаю для чего редакция "Огонька" так сделала. Пора дать дорогу молодым! Нужно искать новые таланты, развивать их, обсуждать в прессе и давать им награды прямо сейчас. Согласен, к Гилерме это не относится, но Максименко и Сафонов вполне достойны быть в тройке претендентов на премию имени Льва Яшина.
      Повторюсь, я не против Акинфеева, просто кроме него нужно искать кого-то ещё. И редакция журнала Огонёк сделала это.

      1
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      Рейтинг: +13063

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Мой клуб Спартак, и мне неприятно, что в тройке Максименко, которому ищут замену, он не тянет. То, что там нет Акинфеева, это позорно. Но у нас в стране, Валерий Георгиевич, сейчас всё через жопу. И пример во многом подаёт родная вам ГД, вы лично, кстати, как голосовали по пенсионной реформе, пока мы на трибунах болели за сборную?..***

      0
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      Рейтинг: +1061

      Фанат Рубина 1 час назад

      ПЁС а ну молчать, тебе слова не давали!!!

      -2
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      Рейтинг: +23

      slayleks74 > Фанат Рубина 24 секунды назад

      Ты бы сам ******* варежку закрыл.

      0
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      Рейтинг: +382

      shikari__ 1 час назад

      1-2 Акинфеев, Сафонов; 3-4 Лунев, Гилерме ИМХО. опять же это приз отдельно взятого журнала.

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      Рейтинг: +523

      wobaekat 1 час назад

      Максименко))))))

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      Рейтинг: +309

      Elisey13 1 час назад

      У нас весь РПЛ это ЦИРК! Гилермо основной вратарь сборной России)))) вот и получил премию!

      0
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      Рейтинг: +703

      Romantic2010 1 час назад

      Аланию значит можно....

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      Рейтинг: +10681

      bset 1 час назад

      Болваны ниже похоже только заголовок прочитали и побежали комментарии строчить. Речь о том, что болельщики проголосовали за Акинфеева, эксперты проголосовали за него же, а его даже в тройке нет. Вот, о чем такой комментарий Газзаева. Сыграй Акинфеев плохо, проголосовали бы не за него болельщики и эксперты, пропустила бы команда больше всего (а ЦСКА одна из трех команд, пропустивших меньше всего в чемпионате), тогда никаких вопросов не возникло бы. Да даже будь Акинфеев на 2-3 месте, вряд ли бы кто-то сильно протестовал, у каждого свое мнение. Но что тут забыл Максименко - это большой вопрос.

      4
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      Рейтинг: +217

      Nintendo8800 2 часа назад

      цирк это ты усач

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