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    Гилерме – лучший вратарь сезона по версии журнала «Огонек»

    Журнал «Огонек» признал Гилерме из «Локомотива» лучшим вратарем сезона-2018/19.

    В голосовании учитывались мнения читателей, экспертного совета и редакции издания.

    Гилерме опередил Игоря Акинфеева (ЦСКА), Александра Максименко («Спартак») и Матвея Сафонова («Краснодар»).

    • Натурализованный бразилец получил премию «Вратарь года» имени Льва Яшина впервые в карьере.
    • В минувшем сезоне 33-летний голкипер пропустил 43 мяча в 42 играх в составе «Локомотива».

    Источник: «Коммерсант»

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    Сегодня, 09:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2707

      Viper for CSKA 2 минуты назад

      Уже тот факт, что Максименко, при всем уважении к нему и его фанатам, был среди кандидатов, свидетельствует о крайне высоком уровне профессионализма редакции и авторитетности премии.
      Гильерме и близко по уровню игры в этом сезоне не стоял рядом с Сафоновым и Акинфеевым.

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      Рейтинг: +567

      Sergil 11 минут назад

      За какие заслуги то?

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