Уже тот факт, что Максименко, при всем уважении к нему и его фанатам, был среди кандидатов, свидетельствует о крайне высоком уровне профессионализма редакции и авторитетности премии.
Гильерме и близко по уровню игры в этом сезоне не стоял рядом с Сафоновым и Акинфеевым.
Журнал «Огонек» признал Гилерме из «Локомотива» лучшим вратарем сезона-2018/19.
В голосовании учитывались мнения читателей, экспертного совета и редакции издания.
Гилерме опередил Игоря Акинфеева (ЦСКА), Александра Максименко («Спартак») и Матвея Сафонова («Краснодар»).
- Натурализованный бразилец получил премию «Вратарь года» имени Льва Яшина впервые в карьере.
- В минувшем сезоне 33-летний голкипер пропустил 43 мяча в 42 играх в составе «Локомотива».