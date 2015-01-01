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    Журналист Короткин: «Промесу сказали, что он будет играть в основе «Севильи»

    Футболист «Севильи» Квинси Промес провел личную беседу со спортивным директором Рамоном Мончи. По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Вячеслава Короткина, голландцу обещано место в основном составе.

    «Специально узнавал по ситуации с Промесом. Насколько я знаю, у игрока с Мончи была разговор один на один. Функционер сказал: «Не волнуйся, появляется на поле позиция твоя, ты будешь играть в основе», – сообщил обозреватель.

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

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