Журналист Короткин: «Промесу сказали, что он будет играть в основе «Севильи»

Футболист «Севильи» Квинси Промес провел личную беседу со спортивным директором Рамоном Мончи. По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Вячеслава Короткина, голландцу обещано место в основном составе.

«Специально узнавал по ситуации с Промесом. Насколько я знаю, у игрока с Мончи была разговор один на один. Функционер сказал: «Не волнуйся, появляется на поле позиция твоя, ты будешь играть в основе», – сообщил обозреватель.