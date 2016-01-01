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    «СЭ»: «Севилья» не отпустит Промеса в «Спартак»

    Атакующий полузащитник «Севильи» Квинси Промес не вернется в «Спартак» в ближайшее время.

    По информации «Спорт-Экспресс», спортивный директор испанского клуба Мончи возлагает большие надежды на голландца, поэтому не допустит его ухода во время летнего межсезонья.

    Функционер уже пообщался с новым главным тренером «Севильи» Хуленом Лопетеги и сообщил ему, что 27-летний футболист останется в команде.

    Кроме того, Мончи объяснил Лопетеги, что Промеса лучше использовать на фланге атаки, что не всегда происходило в минувшем сезоне.

    • «Севилья» купила игрока прошлым летом за 20 миллионов евро.
    • Промес в составе новой команды забил три гола и сделал шесть ассистов в 49 матчах.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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