«СЭ»: «Севилья» не отпустит Промеса в «Спартак»

Атакующий полузащитник «Севильи» Квинси Промес не вернется в «Спартак» в ближайшее время.

По информации «Спорт-Экспресс», спортивный директор испанского клуба Мончи возлагает большие надежды на голландца, поэтому не допустит его ухода во время летнего межсезонья.

Функционер уже пообщался с новым главным тренером «Севильи» Хуленом Лопетеги и сообщил ему, что 27-летний футболист останется в команде.

Кроме того, Мончи объяснил Лопетеги, что Промеса лучше использовать на фланге атаки, что не всегда происходило в минувшем сезоне.