Metaratings: «Спартак» купит Понсе только в случае продажи одного из основных форвардов

«Спартак» не собирается приобретать нового нападающего, пока не будет продан кто-то из основных форвардов команды.

Ранее СМИ сообщили, что москвичи договорились о переходе нападающего «Ромы» Эсекьеля Понсе. Но, по информации Metaratings, председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун не выделит средства на подписание 22-летнего футболиста, пока не продаст Зе Луиша или Луиса Адриано.

Как утверждает источник, в апреле агенты Понсе предлагали его услуги «Краснодару», но клуб отказался: руководство краснодарцев посчитало, что аргентинец не соответствует уровню команды.

Как уже сообщалось ранее, также «Спартак» рассматривает кандидатуру Николая Комличенко из «Млады Болеслав».