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    Metaratings: «Спартак» купит Понсе только в случае продажи одного из основных форвардов

    «Спартак» не собирается приобретать нового нападающего, пока не будет продан кто-то из основных форвардов команды.

    Ранее СМИ сообщили, что москвичи договорились о переходе нападающего «Ромы» Эсекьеля Понсе. Но, по информации Metaratings, председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун не выделит средства на подписание 22-летнего футболиста, пока не продаст Зе Луиша или Луиса Адриано.

    Как утверждает источник, в апреле агенты Понсе предлагали его услуги «Краснодару», но клуб отказался: руководство краснодарцев посчитало, что аргентинец не соответствует уровню команды.

    Как уже сообщалось ранее, также «Спартак» рассматривает кандидатуру Николая Комличенко из «Млады Болеслав».

    • В сезоне-2018/19 Понсе выступал в аренде в АЕКе.
    • За клуб из Афин нападающий провел 43 встречи, записав на свой счет 21 мяч и четыре голевые передачи.

    Источник: Metaratings

    Metaratings – партнер телеграм-канала Sport-inside (2043 подписчика), образованного в ноябре 2018 года от одноименного твиттера (13,2 тысячи подписчиков). Теперь Sport-inside публикует свои новости на Metaratings.

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4733

      piligrim1986 30 минут назад

      если его не купит кто-то раньше

      0
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    • ...
      Рейтинг: +831

      алдан2014 48 минут назад

      Лучше Мелкадзе продайте

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1487

      giluxa1963 55 минут назад

      Краснодару не подошел а спартаку все подходят

      -1
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