Metaratings: «Спартак» купит Понсе только в случае продажи одного из основных форвардов

если его не купит кто-то раньше
«Спартак» не собирается приобретать нового нападающего, пока не будет продан кто-то из основных форвардов команды.
Ранее СМИ сообщили, что москвичи договорились о переходе нападающего «Ромы» Эсекьеля Понсе. Но, по информации Metaratings, председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун не выделит средства на подписание 22-летнего футболиста, пока не продаст Зе Луиша или Луиса Адриано.
Как утверждает источник, в апреле агенты Понсе предлагали его услуги «Краснодару», но клуб отказался: руководство краснодарцев посчитало, что аргентинец не соответствует уровню команды.
Как уже сообщалось ранее, также «Спартак» рассматривает кандидатуру Николая Комличенко из «Млады Болеслав».
- В сезоне-2018/19 Понсе выступал в аренде в АЕКе.
- За клуб из Афин нападающий провел 43 встречи, записав на свой счет 21 мяч и четыре голевые передачи.
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