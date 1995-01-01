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    GFFN: «Лион» интересуется защитником «Спартака» Айртоном

    Левый защитник «Спартака» Айртон Лукас находится в сфере интересов «Лиона», сообщает Get French Football News.

    Лионцы начал переговоры с Филипе Луисом, контракт которого с «Атлетико» истекает в конце июня. Но 33-летний футболист все еще ждет, получит ли он от мадридцев предложение продлить соглашение. Бразилец не хочет принимать решение о своем будущем до завершения Кубка Америки, что не устраивает «Лион».

    Французский клуб уже вышел на контакт с Айртоном и Ренаном Лоди из «Атлетико Паранаэнсе».

    • Айртон перешел в «Спартак» из «Флуминенсе» в начале этого года за 7 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне игрок провел за московскую команду 14 матчей во всех турнирах и сделал три голевые передачи.

    Источник: Get French Football News

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